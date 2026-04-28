Horóscopo y predicciones de hoy, martes 28 de abril, según Nana Calistar

En los últimos años, la astrología dejó de ser un tema lejano o esotérico para convertirse en parte del día a día. Cada vez más personas la consultan como una guía práctica, casi como un mapa que les ayuda a anticipar lo que puede venir, ya sea en cuestión de días o incluso meses.
En medio de ese auge, en México destaca una figura que se ha ganado un lugar propio: Nana Calistar. Su popularidad no es casualidad. Ha sabido conectar con su audiencia gracias a un estilo directo y sin filtros. No adorna sus palabras ni da vueltas innecesarias; dice las cosas tal cual.
Y ahí está la clave de su éxito. Quienes la siguen no lo hacen por simple curiosidad, sino porque encuentran en su forma de hablar una honestidad que hoy pesa más que cualquier predicción elaborada.
Horóscopo de este martes 28 de abril de 2026
- Aries
“Aguas por dónde andas, Aries, porque traes una rachita medio distraída y los golpes o caídas no van a avisar. No es para espantarte, pero sí para que pongas más atención a lo que haces, cómo te mueves y hasta cómo reaccionas, porque andas en automático y luego vienen los sustos. Baja el ritmo tantito y ubícate, que no todo es correr y resolver el aventón”.
- Tauro
“Ojo con las personas nuevas que se acercan, Tauro, porque no todo el que sonríe viene con buenas intenciones. Hay alguien que aparecerá en estos días con una vibra medio rara, y aunque al principio no lo notes, más adelante podrías darte cuenta de que no viene a sumar. No te confíes tan rápido, observa bien antes de abrirle la puerta a cualquiera”.
- Géminis
“Se te viene una sacudida de realidad, Géminis, pero de esas que sí dejan aprendizaje. Vas a empezar a entender que no toda la gente que te rodea merece estar en tu vida, y no porque tú seas mejor, sino porque no todos vibran igual que tú ni tienen las mismas intenciones. Ya era hora de que te volvieras más selectivo con tus amistades, porque has dejado entrar a cualquiera y luego te preguntas por qué te fallan. No es mala suerte, es falta de filtro”.
- Cáncer
“Se vienen días donde vas a tener que usar más la cabeza que el corazón, Cáncer, sobre todo en temas de negocios o decisiones que tengan que ver con dinero. Si te equivocas, la consecuencia se va a notar en tu bolsillo, así que no tomes decisiones al aventón ni por impulso. Analiza, pregunta, compara y luego actúa. La prisa aquí no es buena consejera”.
- Leo
“Aguas con tu salud, Leo, porque aquí no es juego ni exageración: tu cuerpo te está mandando señales claras y tú, como si nada, haciéndote el fuerte o la fuerte. No te hagas, sabes perfectamente qué es eso que has estado ignorando. Este es el momento de atenderte, de hacerte chequeos y de dejar de posponer lo importante, porque si no te cuidas tú, nadie más lo va a hacer por ti. Bájale dos rayitas al estrés, duerme mejor y deja esos excesos que nomás te están cobrando factura“.
- Virgo
“Bájale dos rayitas a tu estrés, Virgo, porque traes la cabeza hecha un remolino y luego te preguntas por qué no duermes bien o por qué amaneces de malas. No todo es tan grave como lo pintas, pero sí necesitas aprender a manejar lo que sientes antes de que te gane la ansiedad. Este cierre de abril te va a mover emocionalmente más de lo normal, así que no tomes decisiones en caliente ni te dejes llevar por pensamientos negativos que solo te enredan más”.
- Libra
“Se te viene carga de trabajo y no es cualquier cosita, Libra, así que deja de hacerte el ocupado en cosas que ni al caso y ponte a sacar pendientes desde ya, porque si te confías, en unas semanas vas a andar con el agua hasta el cuello. No es momento de flojera ni de dejar todo para mañana. Organízate, haz prioridades y avanza paso a paso, porque aunque te desesperes, lo importante aquí es la constancia. A ti te gana mucho la ansiedad cuando no ves resultados rápidos, pero entiéndelo de una vez: lo bueno toma tiempo, y lo que vale la pena no llega en charola de plata“.
- Escorpio
“Bájale a lo impulsivo, Escorpión, porque andas medio acelerado y eso te puede meter en problemas, sobre todo con golpes, caídas o accidentes tontos que se pudieron evitar. No es que te vaya a pasar algo grave, pero sí son señales para que pongas más atención y dejes de andar en automático. Cuida por dónde caminas, cómo manejas y hasta cómo reaccionas, porque todo está muy conectado“.
- Sagitario
“Se te viene una invitación que no debes dejar pasar, Sagitario, ya sea salida o viaje exprés, pero de esos que se arman de último momento y terminan siendo los mejores. No le pienses tanto ni pongas pretextos, porque necesitas distraerte, cambiar de ambiente y darte ese respiro que tanto te hace falta. Te la vas a pasar mejor de lo que imaginas”.
- Capricornio
“Aquí no hay rodeos contigo, Capricornio: tus sueños no se están cayendo solos, tú los estás dejando caer por flojera, por falta de disciplina o porque te desesperas cuando no ves resultados rápidos. Y no es que no puedas, porque tienes todo para lograr lo que te propones; el problema es que te falta constancia. Te emocionas al inicio, pero cuando toca trabajar de verdad, ahí es donde empiezas a aflojar. Ya basta de eso. Si quieres resultados distintos, tienes que cambiar tu forma de actuar, no hay de otra“.
- Acuario
“Noticias del pasado en temas de amor vienen a moverte todo, Acuario, y no precisamente para bien. Algo o alguien reaparece, o te enteras de algo que te deja pensando más de la cuenta. Pero aquí el verdadero reto no es lo que pasa, sino cómo decides reaccionar. No permitas que eso te robe tu paz, porque hoy por hoy, tu tranquilidad vale más que cualquier historia vieja mal cerrada”.
- Piscis
“Tu tema principal ahorita es el dinero, Piscis, y no porque te sobre precisamente, sino porque por fin estás entendiendo dónde la riegas y por qué no te rinde como debería. Se vienen movimientos importantes en tu economía, unos que te sacan de apuros y otros que te van a obligar a ponerte más abusado o abusada con lo que haces con tu lana. Ya no estás para cometer los mismos errores de siempre, así que deja de gastar por impulso y piensa antes de soltar el billete, porque luego andas tronándote los dedos“.
