¿Qué significa el aviso ‘no PDA’ que llevan algunos carros y motos en Colombia?

En los últimos años, se ha popularizado el uso de avisos en los carros que transitan por las vías del país. Uno de los más comunes en automóviles y motocicletas es el letrero de “No PDA”.

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En redes sociales, muchas personas se han preguntado el significado de la peculiar señal. En realidad, se refiere a las bases de datos que almacenan los datos de los vehículos en Colombia.

PDA viene de las siglas en inglés “Personal Digital Assistant”, un dispositivo policial que es utilizado para consultar los antecedentes judiciales o administrativos de vehículos. Por medio de la base de datos, se puede conocer si una persona o su carro tiene reportes por robo, embargos u otras medidas.

La Policía Colombiana utiliza estos aparatos para realizar diferentes procedimientos como la georreferenciación de dispositivos, la búsqueda de reporte estadístico discriminando de cada cuadrante o para activar alarmas del sistema.

Los dispositivos son utilizados por la Policía Nacional. Foto: Policía Nacional de Colombia

¿Qué significa “No PDA” en los carros?

Los vehículos que utilizan esta señal suelen haber estado reportados en el pasado por robos, embargos o problemas administrativos. El letrero es para avisar que la situación fue resuelta.

Lo usan debido a que muchas bases de datos no se actualizan inmediatamente y los automóviles aún pueden aparecer reportados. Para los conductores, es una manera de señalarles a los agentes de Policía que no es necesario consultar sus datos o que ya solucionaron los inconvenientes judiciales.

Es importante anotar que el aviso es un anuncio informal y no está regulado por ninguna entidad. Tenerlo en el vehículo no exime de que pueda ser revisado o consultado por un funcionario de la Policía.

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Más funciones del PDA

De acuerdo con la Policía Nacional, el dispositivo está diseñado para realizar exclusivamente actividades propias del departamento. Algunas de ellas son mostrar estadísticas o gráficas de IMEI de equipos móviles. Otras de sus utilidades son:

Exporta estadísticas de consultas y la ubicación de la solicitud.

Muestra gráficamente los antecedentes de vehículos, personas e IMEI de los equipos móviles de manera discriminada.

Entrega un resumen por turno de consultas realizadas.

Graba las llamadas recibidas.

Muestra la identificación del agente.

Señala la velocidad que utiliza el cuadrante para hacer recorridos.