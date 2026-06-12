Atención, conductores: Bogotá activa medidas viales en corredores por plan éxodo y plan retorno por nuevo puente festivo

Un nuevo fin de semana se acerca y la Alcaldía de Bogotá se prepara para el segundo puente festivo consecutivo del mes de junio. El Distrito espera el ingreso y salida de más de 2 millones de vehículos que se movilizarán por los nueve corredores de la capital entre este viernes, 12 de junio, y el lunes festivo 15 de junio de 2026.

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Por estas razones, la Alcaldía, en coordinación con las autoridades de tránsito, implementará las medidas necesarias para garantizar la seguridad vial en las vías de Bogotá.

La capital contará con la presencia de hasta 267 personas en distintos puntos estratégicos, entre ellas guías de movilidad, agentes civiles de tránsito y policías de tránsito, quienes desarrollarán actividades coordinadas a través del Centro Estratégico de Movilidad.

Asimismo, Bogotá dispondrá de más de 10.000 cámaras para atender cualquier novedad que se presente en las vías.

Horarios de pico y placa regional en Bogotá para el lunes 15 de junio

Para este lunes festivo, la Alcaldía Mayor de Bogotá implementará el pico y placa regional, medida que estará vigente entre las 12:00 m. y las 8:00 p. m. con el fin de facilitar el ingreso de vehículos a la ciudad.

Los ciudadanos deberán tener en cuenta el último número de la placa de su vehículo para conocer el horario en el que tienen permitido ingresar a Bogotá.

En caso de incumplir la medida, las autoridades de tránsito podrán imponer una multa tipo C.14, que contempla una sanción equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV).

Bogotá anunció el plan éxodo y retorno para puente festivo: así será el pico y placa regional del lunes Foto: Secretaría de Movilidad

Los horarios para el pico y placa regional para el 15 de junio de 2026 son los siguientes:

● De 12:00 m. a 4:00 p. m., podrán ingresar a la ciudad los vehículos con placas terminadas en número par: 0, 2, 4, 6, 8.

● De 4:00 p. m. a 8:00 p. m., podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número impar: 1, 3, 5, 7, 9.

Los nueve corredores viales para el ingreso a Bogotá son:

● Autopista Norte

● Autopista Sur

● Avenida calle 13 (Centenario)

● Avenida calle 80

● Avenida carrera Séptima

● Avenida Boyacá (Vía al Llano)

● Vía Suba–Cota

● Vía a La Calera

● Vía a Choachí

Medidas de la Terminal de Transporte de Bogotá de cara al puente festivo

La Terminal de Transporte de Bogotá se prepara para la movilización de al menos 190.000 viajeros durante el puente festivo, por lo que, en coordinación con 85 empresas de transporte intermunicipal, se realizan los operativos necesarios para un viaje seguro de los pasajeros.

La entidad estima que el sábado 13 de junio será el día de mayor flujo vehicular, cuando más de 63.000 usuarios saldrán de la ciudad a través de las sedes Salitre, Norte y Sur.

Para este puente festivo, el gerente de la Terminal de Transporte de Bogotá, Rafael González, hizo un llamado especial a los ciudadanos que se dirigen hacia los Llanos Orientales para que utilicen el punto de embarque autorizado en el sector de Yomasa.

“Para este festivo, nuestro punto en Yomasa operará el viernes de 2:00 p. m. a 7:00 p. m., y el sábado y domingo desde las 6:00 a. m. hasta las 7:00 p. m. Cuando los usuarios toman el transporte dentro de nuestras sedes y puntos autorizados, garantizan un servicio seguro, con vehículos revisados y conductores certificados”, comentó González.