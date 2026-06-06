Con la llegada de mitad de año, varias familias del país, específicamente de la ciudad de Bogotá, se preparan para salir de sus hogares en búsqueda de unas merecidas vacaciones y descanso.

Plan éxodo y retorno: más de un millón de vehículos saldrán de Bogotá este puente festivo

Por ello, varias entidades del transporte han comenzado a programarse para ofrecer los mejores servicios a viajeros durante estas fechas, que comenzaron este viernes 5 de junio y finalizarán el próximo 13 de julio de 2026.

Entre ellas, la Terminal de Transporte de Bogotá estima la movilización de más de 1,8 millones de pasajeros por medio de las tres sedes que están habilitadas en la capital, de las cuales la sede de Salitre tendrá más de 1 millón de viajeros durante la temporada de mitad de año.

Para la comodidad de los viajeros, la Terminal tendrá a su operación 85 empresas de transporte municipal, en donde los usuarios podrán acceder a más de 600 destinos en todo el país para las personas que buscan las mejores atracciones turísticas, culturales y religiosas de Colombia.

Terminal de transporte Foto: Foto: Alcaldía de Candelaría

Para el puente festivo de este 8 de junio, que celebrará el Corpus Christi, se espera la movilización de más de 246.000 viajeros. La mayoría se dirigirá a municipios donde se celebra la tradición, entre ellos Guamo, Tolima, y Anolaima, Cundinamarca.

Cabe mencionar que esta temporada también coincide con una gran cantidad de puentes festivos en la nación. Se espera una alta demanda de pasajeros a destinos como Girardot, Sogamoso, Cali, Ibagué y Neiva.

Asimismo, la Terminal de Transporte de Bogotá observa que el día con mayor movimiento de pasajeros en la capital ocurrirá el próximo sábado 27 de junio, donde más de 99.000 usuarios estarán en las tres sedes de la entidad.

Recomendaciones del Terminal durante la temporada de mitad de año

Para que los pasajeros no presenten algún inconveniente mientras se trasladan por las sedes de la Terminal, la entidad ha emitido una serie de recomendaciones para los viajeros:

Hacer la compra de tiquetes solamente por los canales oficiales que ofrece la Terminal de Transporte de Bogotá.

Desconfiar de cualquier oferta que se publique en redes sociales o en Whatssap.

Subirse a los vehículos de transporte solamente dentro de las instalaciones autorizadas por la entidad.

Verificar las condiciones de viaje para menores, mascotas y equipaje.

Siempre supervisar a los menores de edad.

Más de 600 destinos estarán disponibles para los viajeros que salgan desde la Terminal de Transporte de Bogotá. Foto: Carlos Hoyos

Además, la Terminal implementará durante esta temporada varios métodos de seguridad para garantizar a los viajeros un viaje seguro.

“Queremos brindar a nuestros usuarios un servicio seguro, organizado y confortable durante una de las temporadas de mayor movilización del año. Por eso hemos fortalecido nuestros esquemas de atención, control y seguridad en las sedes Salitre, Norte y Sur”, afirmó Rafael González, gerente de la Terminal de Transporte de Bogotá.

La entidad tendrá el apoyo de más de 500 personas, entre ellas autoridades, personal de seguridad y colaboradores. Asimismo, se realizarán controles operativos y suspensión del servicio de taxis autorizados