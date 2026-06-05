Top 5 de escapadas imperdibles en Colombia para aprovechar los puentes festivos de mitad de año

Los puentes festivos de junio y julio se han convertido en una de las temporadas favoritas para aquellas personas que buscan salir de la rutina sin esperar las vacaciones de fin de año.

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Con varios fines de semana largos en el calendario, miles de colombianos están organizando maletas para recorrer algunos de los destinos más llamativos del país, aprovechando la combinación perfecta entre descanso, naturaleza, cultura y aventura.

De acuerdo con recomendaciones recopiladas por expertos en turismo, existen varias opciones para quienes desean vivir experiencias diferentes durante estos días de descanso.

Desde playas paradisíacas hasta recorridos por montañas y pueblos llenos de historia, la variedad turística colombiana sigue convirtiéndose en una de las más diversas de América Latina.

Viaje de puente festivo en Colombia. Foto: Getty Images

Entre las opciones destacadas aparecen destinos ideales para los amantes de la naturaleza. Los viajeros pueden explorar parques naturales, hacer caminatas ecológicas y conectarse con paisajes únicos que reúnen biodiversidad, senderos y experiencias al aire libre.

Este tipo de turismo continúa ganando fuerza entre quienes buscan desconectarse del ritmo acelerado de las ciudades.

Otra alternativa son los recorridos por pueblos patrimoniales. Estas poblaciones ofrecen arquitectura maravillosa, gastronomía de la zona y una amplia agenda cultural que permite conocer más de cerca las raíces del país.

Además, suelen ser destinos accesibles para viajes cortos durante los fines de semana largos.

Las experiencias relacionadas con el turismo de aventura también están entre las más recomendadas.

El canotaje es una de las principales actividades extremas para desarrollar en San Gil. Foto: Alcaldía Municpal de San Gil/API.

Actividades como rafting, parapente, senderismo y recorridos en bicicleta se han convertido en un atractivo para quienes desean aprovechar los festivos con una dosis extra de adrenalina.

Por otro lado, los destinos de playa siguen siendo protagonistas. Las costas colombianas continúan atrayendo visitantes gracias a sus paisajes, actividades acuáticas y oferta hotelera.

Muchos viajeros aprovechan estos puentes para disfrutar del sol y el mar durante escapadas de pocos días.

La gastronomía también se posiciona como una razón de peso para viajar. Cada región ofrece sabores, tradiciones culinarias y productos típicos que permiten descubrir una parte importante de la identidad cultural del país.

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Los expertos recomiendan planear con anticipación, especialmente durante temporadas de alta demanda. Reservar alojamiento y transporte con tiempo puede representar ahorros importantes y garantizar una experiencia más tranquila.

Con varios puentes festivos consecutivos, junio y julio se perfilan como meses ideales para viajar por Colombia. Ya sea en la playa, la montaña o un pueblo lleno de historia, las opciones sobran para quienes quieren convertir un fin de semana largo en una aventura inolvidable para toda la familia.