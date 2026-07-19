Colombiano contó la verdad sobre pueblo de Suiza que paga por nuevos habitantes: no cualquiera puede recibir hasta $280 millones

La posibilidad de recibir hasta 280 millones de pesos por mudarse a un pequeño pueblo de Suiza ha llamado la atención y despertado el interés de miles de personas en redes sociales. Sin embargo, detrás de esta llamativa cifra existen condiciones estrictas que deben cumplirse antes de pensar en hacer las maletas.

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Este tema comenzó a circular por las redes sociales luego de que el creador de contenido colombiano juan Díaz, conocido como PlanetaJuan, visitara Suiza, al pueblo Albinen, para explicar cómo funciona realmente este incentivo.

Durante su viaje y su recorrido, el colombiano mostró que Albinen es un tranquilo municipio ubicado en el cantón de Valais, rodeado por los Alpes suizos y caracterizado por su baja cantidad de habitantes.

El programa de incentivos nació en el año 2017, como una estrategia para combatir la despoblación causada por la salida de jóvenes hacia ciudades con mayores oportunidades laborales y educativas.

Albinen, Suiza, atrae a familias del mundo para vivir en su pueblo. Foto: Agoda.com

“Por el año 2017, los habitantes de aquí dijeron: ‘Bueno, por opinión popular, vamos a ofrecerle dinero a diferentes perfiles de personas que quieran venir a vivir aquí”, dijo Juan.

En su explicación, el creador habló de la cantidad de dinero que se ofrece en esta iniciativa, la cual varía dependiendo de como se componen las familias aspirantes:

“Para un adulto, 25.000 francos (aproximadamente 100 millones de pesos); para un niño, 10.000 (40 millones de pesos); para una familia de cuatro, 70.000 (280 millones de pesos)”, afirmó.

Para dar más claridad al respecto, el creador mencionó que esta cifra ha causado una interpretación equivocada en redes, por lo que dijo: “Dependiendo la composición del núcleo familiar, el monto sube o baja. Pero no es de que den 70 para todo el mundo”.

En cuanto a los requisitos, se ve que los aspirantes deben ser menores de 45 años, deben obtener el permiso de residencia que corresponde, comprometerse a vivir allí durante al menos diez años e invertir una suma importante en la compra o construcción de una vivienda.

Si incumplen ese tiempo de permanencia, deberán devolver el incentivo recibido.

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PlanetaJuan también destacó que el programa no reemplaza los requisitos migratorios establecidos por Suiza. En otras palabras, recibir el incentivo depende primero de cumplir las normas para residir legalmente en el país, por lo que no basta con viajar esperando recibir el dinero.

Aunque la propuesta resulta llamativa por la calidad de vida y el atractivo paisaje alpino, las autoridades locales buscan atraer residentes comprometidos con el desarrollo del municipio y no personas interesadas únicamente en obtener el beneficio económico.