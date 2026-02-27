Mundo

Este es el país europeo donde el gobierno paga más de 50 millones de pesos para que la gente viva en el campo

Esta iniciativa surge en medio de una crisis población que esta viviendo el viejo continente.

Redacción Semana
27 de febrero de 2026, 4:36 p. m.
Además de subsidios de vivienda, incluye apoyos para adquirir maquinaria agrícola.
Además de subsidios de vivienda, incluye apoyos para adquirir maquinaria agrícola.

El Gobierno de Serbia puso en marcha un programa público dirigido a jóvenes, parejas y familias interesadas en dejar las grandes ciudades y radicarse en zonas rurales afectadas por la despoblación.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para reactivar el campo y frenar la pérdida sostenida de habitantes en pequeños municipios. Como incentivo, el Estado ofrece ayudas económicas de hasta 13.000 euros, aproximadamente 50 millones de pesos, según información divulgada en sitios oficiales.

El plan surge en un contexto marcado por el alto costo de vida en distintas ciudades europeas. En varios países, el alquiler y los gastos básicos superan el 40 % de los ingresos mensuales, lo que limita la capacidad de ahorro y dificulta el acceso a vivienda propia, especialmente entre las personas jóvenes.

Aunque Serbia no registra los precios inmobiliarios de las capitales más costosas del continente, el mercado también muestra presiones. En Belgrado, una vivienda puede costar entre 70.000 y 140.000 euros, dependiendo de la ubicación y las características del inmueble.

Mundo

Estados Unidos

Mundo

Estados Unidos

Mundo

Estados Unidos

Mundo

Mundo

Estados Unidos

Mundo

Belgrado, capital de Serbia.
Belgrado, capital de Serbia.

En cuanto al arriendo, los valores mensuales se sitúan entre 480 y 800 euros, cifras que representan una carga significativa para quienes van a independizarse por primera vez.

Frente a este panorama, el programa estatal promueve el traslado permanente a áreas rurales mediante subsidios para la compra de casas con jardín. El objetivo es atraer nuevos residentes y devolver dinamismo a pueblos que han perdido población durante los últimos años e incluso décadas.

La política no se limita a facilitar la adquisición de vivienda. También cuenta con apoyos adicionales para quienes decidan dedicarse a actividades agrícolas y productivas. La intención es que los beneficiarios no solo habiten el campo, sino que impulsen su desarrollo económico.

Con estos incentivos, los participantes pueden invertir en maquinaria, ganado e insumos necesarios para iniciar proyectos rurales. Parte de la financiación proviene de programas europeos orientados a fortalecer el emprendimiento y la productividad en zonas rurales.

Belgrado, capital de Serbia.
Belgrado, capital de Serbia.

La medida se enmarca, además, en una tendencia demográfica que preocupa a Europa. En varios países del continente actualmente se registran más muertes que nacimientos, lo que implica un envejecimiento acelerado de la población.

Esta dinámica impacta los sistemas de pensiones, la productividad y la sostenibilidad económica a largo plazo.

Ante ese escenario, iniciativas como la serbia buscan no solo repoblar el campo, sino también crear condiciones más favorables para que las nuevas generaciones puedan establecerse, trabajar y proyectar su vida fuera de los grandes centros urbanos.

EuropaSerbia

