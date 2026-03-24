Mundo

Comienza la megaobra del portaviones más grande de Europa

Este nuevo buque de guerra contará con la misma tecnología de última generación que los portaaviones más avanzados de Estados Unidos.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Cristian Mauricio Patiño Silva

Cristian Mauricio Patiño Silva

24 de marzo de 2026, 2:32 p. m.
El portaviones podrá operar múltiples aeronaves.
El portaviones podrá operar múltiples aeronaves. Foto: Getty Images

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este miércoles, 24 de marzo, que el nuevo portaaviones destinado a reforzar las capacidades militares del país llevará por nombre “La France Libre” —Francia Libre— y se perfila como el mayor buque de guerra jamás construido en Europa.

La nave sustituirá al actual portaaviones francés, el Charles de Gaulle. Su nombre rinde homenaje al movimiento de resistencia liderado por el general Charles de Gaulle frente a la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

Quería que nuestro futuro portaviones siguiera la estela del general De Gaulle. Su vida, su destino”, afirmó Macron durante una visita a un astillero en Indret, en el oeste del país.

El proyecto, denominado oficialmente Porte-Avions Nouvelle Génération (PA-NG), es considerado el programa naval más ambicioso de Europa. Con esta iniciativa, Francia busca mantenerse entre las pocas naciones que operan portaaviones de propulsión nuclear, junto a Estados Unidos y China.

Mundo

Delcy Rodríguez anuncia que Venezuela enviará una delegación a Estados Unidos. ¿Cuál es el motivo?

Mundo

Marco Rubio testifica en juicio de amigo acusado de hacer lobby para Venezuela

Estados Unidos

Relato de azafata sobreviviente tras accidente aéreo en Nueva York: “Fue un milagro”

Estados Unidos

Destinaron miles de dólares de fondos públicos para el anuncio de Kristi Noem en el Monte Rushmore montada en un caballo

Mundo

EE. UU. anuncia el despliegue de un portaaviones cerca de Colombia y otros países para operaciones con fuerzas marítimas

Estados Unidos

¿En riesgo solicitudes de asilo?: Corte Suprema de los Estados Unidos revisa si es legal realizar trámite en la frontera

Mundo

Así le fue a Gustavo Petro en el ‘ranking’ de popularidad de presidentes latinoamericanos: esta fue su posición

Deportes

Prensa francesa hizo análisis de la Selección Colombia: mencionó histórico récord para James Rodríguez

Empresas

Francia apuesta por Colombia implementando proyectos de desarrollo rural, igualdad de género y transición verde

Mundo

Trump se queda solo: aliados rechazan su plan para reabrir el estrecho de Ormuz

Portaviones Charles de Gaulle.
Portaviones Charles de Gaulle. Foto: Gamma-Rapho via Getty Images

Además, el proyecto se enmarca en la apuesta de Macron por fortalecer la llamada soberanía estratégica europea, con el objetivo de reducir la dependencia militar del continente frente a Estados Unidos.

En esa misma línea, el pasado 2 de marzo, el mandatario anunció un aumento en el número de ojivas nucleares de Francia, al considerar que “una modernización de nuestro arsenal es esencial”.

Relación rota: Alemania admite que ya no confía en los EE. UU. de Trump

La declaración se produjo desde la base de submarinos nucleares de Île Longue, donde subrayó el papel del arsenal atómico en la protección del continente europeo.

El futuro buque tendrá un desplazamiento cercano a las 80.000 toneladas y una eslora de 310 metros, lo que lo convertirá en el mayor navío militar construido en Europa, casi duplicando el tamaño del Charles de Gaulle.

Avión de combate Rafale
Avión de combate Rafale Foto: NurPhoto via Getty Images

Además, contará con capacidad para operar cerca de 40 aeronaves, entre ellas cazas Dassault Rafale, modelos como el F-35B, helicópteros NH90, drones y el futuro sistema aéreo de combate europeo.

Se prevé que entre en operación hacia 2038, con una inversión superior a 10.000 millones de euros, lo que refleja no solo una apuesta por el fortalecimiento de la defensa francesa, sino también un impulso estratégico para la industria naval y la innovación tecnológica en Europa.

España exige reabrir el estrecho de Ormuz y preservar “todos los yacimientos energéticos” en Oriente Medio

En paralelo, Francia ha avanzado en negociaciones con Estados Unidos para adquirir sistemas electromagnéticos de lanzamiento y recuperación de aeronaves, como el EMALS y el AAG, suministrados por la empresa General Atomics. Según lo confirmado, el portaaviones contará con tres catapultas electromagnéticas de este tipo.

El sistema EMALS ya se encuentra operativo en el portaaviones de la Marina de Estados Unidos, el USS Gerald R. Ford. No obstante, su implementación inicial estuvo marcada por retrasos y varios años de ajustes técnicos antes de alcanzar plena operatividad.