Un grave episodio de intolerancia registrado el pasado viernes 12 de junio generó conmoción en el sistema de transporte masivo MIO de Cali y volvió a poner sobre la mesa los preocupantes niveles de agresividad y riesgo que enfrentan a diario los trabajadores encargados de prestar el servicio público.

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En esta oportunidad, la afectada fue una vigilante de seguridad que, tras ser empujada, cayó desde la plataforma de una estación, ubicada a aproximadamente un metro de altura, hasta el carril exclusivo destinado a la circulación de los buses.

Luego de salir con vida de un hecho que por poco termina en una tragedia, la trabajadora decidió relatar lo sucedido y compartió el impactante testimonio de los momentos de tensión y desesperación que enfrentó durante el incidente.

Caso de intolerancia en Cali



Una mujer empujó a vigilante de seguridad en una estación del MIO, poniéndola en riesgo.



¿Qué sanciones deberían darse en este tipo de comportamientos? pic.twitter.com/VDbUVWY9zQ — Oscar Giraldo Torres (@oscargiraldot) June 12, 2026

Según la versión entregada por la trabajadora, conocida por El Tiempo, su turno había transcurrido sin contratiempos desde las 5:00 a.m.

No obstante, la calma se vio interrumpida poco después del mediodía, entre las 12:20 y las 12:30 p. m., cuando una usuaria pretendió acceder al sistema en compañía de su mascota.

En cumplimiento de los protocolos establecidos por el MIO, la guarda de seguridad le pidió a la pasajera presentar los requisitos exigidos para el traslado de animales, entre ellos el carné de vacunación y el correspondiente bozal.

Sin embargo, esta solicitud, realizada conforme a la normativa vigente, provocó una desmedida reacción de ira por parte de la mujer.

La trabajadora detalló que la agresora ya mostraba una actitud sumamente hostil desde el primer instante. Tras proferir insultos en su contra, la usuaria abordó un bus articulado, pero su comportamiento violento no terminó en ese momento, ya que peleó con otras personas dentro de la ruta.

Minutos después, al descender del vehículo en la misma estación, la mujer buscó deliberadamente a la guarda de seguridad con intenciones de atacarla físicamente, desencadenando el desenlace más peligroso del altercado.

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“Sin medir distancia, ella me tiró, me lanzó y ahí yo la verdad no recuerdo bien”, dijo la víctima.

Según el testimonio, la atacante llegó con una mascota. “Para ingresar debe tener carné y bozal; ella me quería atacar y comenzó a pelear con otras usuarias dentro de la ruta; cuando ella me lanza, me socorre un operador y me ayudó en todo”, aseveró.

El hecho ocurrió en la capital vallecaucana Foto: X/@oscargiraldot

En medio de la emergencia, la intervención oportuna de un operador del sistema resultó decisiva. El trabajador actuó de inmediato para socorrer a la víctima, sacarla del carril exclusivo por donde circulan los buses y llevarla rápidamente hasta una ambulancia, donde recibió la atención médica inicial.

Tras la violenta agresión, diferentes organismos acudieron al sitio para atender la situación. Integrantes de la Policía Nacional (Ponal), junto con supervisores de seguridad y equipos de respuesta inmediata del sistema de transporte, desplegaron un operativo coordinado con el fin de controlar la emergencia y brindar asistencia a la afectada.