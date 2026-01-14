Intolerancia en Bogotá: conductor del Sitp embistió una moto dos veces; TransMilenio tomó primera decisión

Un nuevo hecho de intolerancia se presentó en Bogotá y tuvo como protagonista a un conductor de un bus del Sitp. Por eso, TransMilenio se pronunció y anunció una primera decisión.

A través de redes sociales, comenzó a circular un video en el que se ve cuando el bus le pasa por encima en dos ocasiones a una motocicleta. Al parecer, todo ocurrió en la localidad de Suba, en el norte de la capital.

Este es el momento en el que el conductor se va después de pasarle por encima a la moto. Foto: Captura de video: API

En las imágenes se observa cuando el conductor, sin dudarlo, estrella el automotor contra la moto y le pasa por encima ante la mirada de algunos testigos.

Niño de 11 años, hijo del director de la cárcel de Rivera, Huila, asesinado en ataque criminal, iba al primer día de colegio: esto se sabe

No contento con esto, pone en reversa el bus y vuelve a hacerle lo mismo al vehículo de dos ruedas, mientras que el conductor mira. Tras esto, el bus se fue del sitio y siguió su camino con normalidad.

El caso no tardó en hacerse viral y, aunque se desconocen los motivos por los que se desencadenó todo, los ciudadanos le hicieron un llamado a las autoridades para que se tomen las medidas pertinentes, ya que esta persona puede ser un peligro en las vías de la ciudad.

Por eso, TransMilenio se pronunció para condenar lo ocurrido, al tiempo que pidió perdón por el acto que protagonizó este conductor.

"Lamentamos y rechazamos cualquier tipo de intolerancia como se observa en el video y enviamos un mensaje de excusas a nuestra comunidad usuaria por los percances que esta situación haya podido generar“, indicó.

Identifican al estadounidense que encontraron muerto en Islas del Rosario, Cartagena: esto se sabe

Asimismo, la compañía confirmó que hasta el momento no hay mayor información de lo sucedido, por lo que se adelantarán las acciones pertinentes para esclarecer los hechos y conocer el lugar, la fecha y la hora exacta de todo.

Además, anunció que se comunicó con el consorcio Este Es Mi Bus y ya se dio inicio al proceso en contra del trabajador que protagonizo este hecho de intolerancia, para que afronte las consecuencias.

Por último, TransMilenio precisó que va a “apoyar cualquier investigación que se pudiera derivar del hecho por parte de las autoridades competentes”.