Nación

Intolerancia en Bogotá: conductor del Sitp embistió una moto dos veces; TransMilenio tomó primera decisión

La empresa se pronunció después de lo sucedido y anunció lo que pasará con el conductor del bus.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
14 de enero de 2026, 2:20 p. m.
Estos son los dos momentos en los que el bus le pasa por encima a la moto.
Estos son los dos momentos en los que el bus le pasa por encima a la moto. Foto: Captura de video: API

Un nuevo hecho de intolerancia se presentó en Bogotá y tuvo como protagonista a un conductor de un bus del Sitp. Por eso, TransMilenio se pronunció y anunció una primera decisión.

A través de redes sociales, comenzó a circular un video en el que se ve cuando el bus le pasa por encima en dos ocasiones a una motocicleta. Al parecer, todo ocurrió en la localidad de Suba, en el norte de la capital.

Este es el momento en el que el conductor se va después de pasarle por encima a la moto.
Este es el momento en el que el conductor se va después de pasarle por encima a la moto. Foto: Captura de video: API

En las imágenes se observa cuando el conductor, sin dudarlo, estrella el automotor contra la moto y le pasa por encima ante la mirada de algunos testigos.

Niño de 11 años, hijo del director de la cárcel de Rivera, Huila, asesinado en ataque criminal, iba al primer día de colegio: esto se sabe

No contento con esto, pone en reversa el bus y vuelve a hacerle lo mismo al vehículo de dos ruedas, mientras que el conductor mira. Tras esto, el bus se fue del sitio y siguió su camino con normalidad.

Bogotá

Video muestra el momento exacto en el que comerciante es asesinado en fruver de Bogotá: ya hay hipótesis del motivo

Vehículos

Desde este 14 de enero aplica el aumento de la tarifa de TransMilenio; esto es lo que debe pagar de pasaje

Bogotá

Alcalde Galán responde a críticas sobre el aumento de la tarifa de TransMilenio: le pidió al Gobierno Nacional asumir su parte de la responsabilidad

Bogotá

Juez toma drástica decisión sobre el futuro de Epa Colombia en la cárcel

Bogotá

Cortes de agua en Bogotá: estas son las localidades que se verán afectadas este 14 y 15 de enero del 2026

Vehículos

Adiós a interminable trancón en vía clave para conductores de Bogotá, reactivaron obras que acabarán con el dolor de cabeza

Bogotá

Mintransporte pide cuentas a TransMilenio por incremento de $350 en el valor del pasaje

Confidenciales

Crece polémica en diferentes sectores políticos por incremento del pasaje de TransMilenio en Bogotá

Consumo inteligente

Subsidio para TransMilenio en 2026: nuevos beneficiarios y quiénes pueden reclamar

Bogotá

Concejal Marco Acosta cuestiona aumento de la tarifa de TransMilenio y señala incumplimientos del Gobierno: “No hay una discusión técnica, sino política”

El caso no tardó en hacerse viral y, aunque se desconocen los motivos por los que se desencadenó todo, los ciudadanos le hicieron un llamado a las autoridades para que se tomen las medidas pertinentes, ya que esta persona puede ser un peligro en las vías de la ciudad.

Por eso, TransMilenio se pronunció para condenar lo ocurrido, al tiempo que pidió perdón por el acto que protagonizó este conductor.

"Lamentamos y rechazamos cualquier tipo de intolerancia como se observa en el video y enviamos un mensaje de excusas a nuestra comunidad usuaria por los percances que esta situación haya podido generar“, indicó.

Identifican al estadounidense que encontraron muerto en Islas del Rosario, Cartagena: esto se sabe

Asimismo, la compañía confirmó que hasta el momento no hay mayor información de lo sucedido, por lo que se adelantarán las acciones pertinentes para esclarecer los hechos y conocer el lugar, la fecha y la hora exacta de todo.

Además, anunció que se comunicó con el consorcio Este Es Mi Bus y ya se dio inicio al proceso en contra del trabajador que protagonizo este hecho de intolerancia, para que afronte las consecuencias.

Por último, TransMilenio precisó que va a “apoyar cualquier investigación que se pudiera derivar del hecho por parte de las autoridades competentes”.

Más de Bogotá

Estos son los dos momentos en los que el bus le pasa por encima a la moto.

Intolerancia en Bogotá: conductor del Sitp embistió una moto dos veces; TransMilenio tomó primera decisión

Este es el momento en el que hombres armados mataron a un comerciante en Bogotá.

Video muestra el momento exacto en el que comerciante es asesinado en fruver de Bogotá: ya hay hipótesis del motivo

El incremento que entra en vigencia es de $350 pesos.

Desde este 14 de enero aplica el aumento de la tarifa de TransMilenio; esto es lo que debe pagar de pasaje

El alcalde Carlos Fernando Galán respondió a críticas sobre el alza en el pasaje de TransMilenio.

Alcalde Galán responde a críticas sobre el aumento de la tarifa de TransMilenio: le pidió al Gobierno Nacional asumir su parte de la responsabilidad

El juzgado señaló que debía estarse a lo ya resuelto en providencias anteriores

Juez toma drástica decisión sobre el futuro de Epa Colombia en la cárcel

Cortes de agua

Cortes de agua en Bogotá: estas son las localidades que se verán afectadas este 14 y 15 de enero del 2026

Avanzan diferentes obras en la ciudad. Suba y Kennedy, localidades beneficiadas.

Adiós a interminable trancón en vía clave para conductores de Bogotá, reactivaron obras que acabarán con el dolor de cabeza

Nueva jornada del Día sin Carro y sin Moto Bogotá Febrero 6 del 2025 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA

Mintransporte pide cuentas a TransMilenio por incremento de $350 en el valor del pasaje

El Instituto de Medicina Legal recibió este domingo los cuerpos de Yeison Jiménez y las otras cinco personas que murieron en el accidente aéreo en Paipa, Boyacá.

Medicina Legal avanza en la identificación de los cuerpos de Yeison Jiménez y las otras víctimas del accidente aéreo

Coviandina reporta alto flujo de tráfico en la vía Bogotá - Villavicencio

Anuncian medidas especiales para el lunes 12 de enero para la vía al Llano

Noticias Destacadas