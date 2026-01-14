Huila

Niño de 11 años, hijo del director de la cárcel de Rivera, Huila, asesinado en ataque criminal, iba al primer día de colegio: esto se sabe

El director y subdirector del penal no contaban con esquema de seguridad y tampoco con vehículos.

14 de enero de 2026, 1:04 p. m.
El hijo del director fue víctima del sicariato (Imagen de referencia).
El hijo del director fue víctima del sicariato (Imagen de referencia). Foto: Colprensa

Indignados. Así se encuentran los ciudadanos en el departamento del Huila tras el vil asesinato de un niño de 11 años de edad en medio de un ataque criminal en contra del director de la cárcel de Rivera, Edgar Enrique Rodríguez Muñoz; el subdirector, Renato Solano Osorio, y un dragoneante, en la mañana de este martes, 13 de enero.

Germán Casagua Bonilla, alcalde de Neiva, precisó en diálogo con Blu Radio que el niño asesinado iba rumbo a su primer día de colegio y que su papá lo iba a llevar para después irse a su lugar de trabajo. El recorrido inició cuando un dragoneante del Inpec recogía al director con su hijo para el colegio y luego pasaron por el subdirector del penal.

“En la salida prácticamente para la vía a Rivera, en donde queda la cárcel, se dio el atentado y ya saliendo en la ruta 45, dos sujetos en una motocicleta, ellos en sentido contrario, pasan al costado del vehículo y pues abren fuego”, explicó el mandatario.

“Sufrió daño en tres órganos”: entregan parte médico del subdirector de la cárcel de Neiva, víctima de atentado en el que murió un niño

Al mismo tiempo, dio a conocer por qué el niño iba dentro del vehículo con estos tres funcionarios del Inpec: “El director, pues lo llevaba al colegio que queda de camino o en la vía que conduce hacia la cárcel de Rivera. Entonces, pues ayer, el niño empezaba sus clases en el colegio y lo que hizo el papá fue salir de su vivienda, de su hogar, con el niño, y para posteriormente dejarlo en el colegio y ellos seguir en la vía. Estaban llevando al niño a su primer día de clases".

El mandatario local precisó que ya hay un equipo de la Sijín de la Policía Nacional junto con el CTI de la Fiscalía General de la Nación, quienes analizan cámaras de seguridad y recolectan testimonios de testigos.

El hecho tiene consternado al departamento del Huila. Foto: SEMANA
Los datos que no cuadran del ataque sicarial contra funcionarios del Inpec, que dejó un niño muerto

“Ayer se hizo ya el barrido de todas las cámaras de seguridad, de todas las cámaras que están tanto públicas del sector público, como del sector privado también, para que avance lo más rápido esta investigación”, agregó.

Las autoridades avanzan con las investigaciones pertinentes y se espera que dentro de las próximas semanas haya personas capturadas.

