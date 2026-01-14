Nación

Los datos que no cuadran tras el ataque sicarial contra funcionarios del Inpec y que dejó un niño muerto

El atentado ocurrió en la ciudad de Neiva en horas de la mañana, cuando los funcionarios se desplazaban en un vehículo particular.

Redacción Semana
14 de enero de 2026, 10:40 a. m.
El atentado ocurrió en la capital de Huila.
El atentado ocurrió en la capital de Huila. Foto: SEMANA

Los atentados contra funcionarios del Inpec se hicieron paisaje. Cada vez son más frecuentes y de resultados, por encontrar a los responsables, muy poco. Este martes un nuevo ataque sicarial dejó a un niño muerto, hijo del director de la cárcel de Neiva, que viajaba en el vehículo de un dragoneante, junto al subdirector del penal.

Lo que llama la atención de las autoridades son algunos detalles que hacen particular el caso, principalmente saber a quién iba dirigido este atentado. Eran tres los funcionarios que se movilizaban en el vehículo: el director de la cárcel, Edgar Enrique Rodríguez Muñoz, el subdirector del establecimiento, Renato Solano Osorio y un dragoneante.

El director de la cárcel de Neiva apenas tenía 10 días en ese cargo, lo que hace improbable que la amenaza fuera en su contra, pues el mismo ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, confirmó que no existían intimidaciones en su contra.

“Los hechos se registraron sobre las 6:53 a. m. de hoy, donde el director Edgar Enrique Rodríguez Muñoz, en compañía de su hijo de 11 años y el subdirector Cr. (R) Renato Solano Osorio, se desplazaban en un vehículo particular por la ruta 45 vía Neiva-Rivera cuando fueron interceptados por un motociclista que disparó sobre el vehículo en seis (6) ocasiones aproximadamente”, señaló el Inpec.

Fuentes cercanas a la investigación le contaron a SEMANA que con seguridad el atentado no tenía al director del penal como víctima; fue un hecho fortuito en el que aparecieron los otros dos funcionarios y una represalia de algunos cabecillas de organizaciones criminales que fueron trasladados de esa cárcel.

Ataque contra tres guardianes del Inpec frente a la cárcel La Modelo de Bogotá. Confirman un muerto

“Se conoció el desafortunado fallecimiento del niño de 11 años que venía en el vehículo con esos directivos del Inpec. Toda nuestra solidaridad con la familia; esperamos mejore la salud también del subdirector que se encuentra herido. La Policía tiene un plan candado para poder atrapar a los asesinos de este niño”, dijo el ministro encargado de Justicia

La Fiscalía abrió una investigación formal por estos lamentables hechos en los que el menor de edad, hijo del director de la cárcel, perdió la vida. El subdirector del establecimiento también recibió dos impactos de bala, uno en el abdomen y otro en el tórax, por lo que su estado de salud es reservado.

El ministro de Justicia encargado lamentó los hechos y expresó condolencias a la familia, además de insistir a las autoridades que adelanten todas las investigaciones necesarias que permitan establecer con certeza qué fue lo que ocurrió, las causas y los responsables de este atentado sicarial.

