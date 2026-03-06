Judicial

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: condenan a 21 años de prisión a Carlos Eduardo Mora González

El hombre, conocido con el alias de el Veneco, firmó un preacuerdo con la Fiscalía General.

Redacción Semana
6 de marzo de 2026, 11:01 a. m.
Carlos Eduardo Mora González condujo el vehículo que transportó al sicario que le disparó al senador Miguel Uribe Turbay.
Carlos Eduardo Mora González condujo el vehículo que transportó al sicario que le disparó al senador Miguel Uribe Turbay. Foto: Montaje El País: Captura de video: Noticias Caracol / Captura Fiscalía

Carlos Eduardo Mora González, conocido como el Veneco, fue condenado a 21 años de prisión después de que aceptara, mediante un preacuerdo, su pariticipación en la logística para el atentado sicarial que acabó con la vida del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

YouTube video GUNg5kmK5mw thumbnail

En la decisión emitida este viernes 6 de marzo por el juzgado quinto especializado de Bogotá, se sentenció a Mora González por los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego y uso de menores de edad en la comisión de delitos.

Según la Fiscalía General, alias el Veneco fue la persona que transportó en la tarde del 7 de junio de 2025 hasta el barrio Modelia, en la localidad de Fontibón, a dos integrantes de la organización criminal.

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: “Otro menor de edad iba a participar”. Así narraba como “iba a romper la piñata”. Indignante

“Se le atribuye haber conducido y puesto a disposición un vehículo utilizado previamente para reconocer el lugar en el que se perpetró el crimen”, señaló en la imputación de cargos la fiscal de la Unidad de Vida.

