Carlos Eduardo Mora González, conocido como el Veneco, fue condenado a 21 años de prisión después de que aceptara, mediante un preacuerdo, su pariticipación en la logística para el atentado sicarial que acabó con la vida del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

En la decisión emitida este viernes 6 de marzo por el juzgado quinto especializado de Bogotá, se sentenció a Mora González por los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego y uso de menores de edad en la comisión de delitos.

Según la Fiscalía General, alias el Veneco fue la persona que transportó en la tarde del 7 de junio de 2025 hasta el barrio Modelia, en la localidad de Fontibón, a dos integrantes de la organización criminal.

“Se le atribuye haber conducido y puesto a disposición un vehículo utilizado previamente para reconocer el lugar en el que se perpetró el crimen”, señaló en la imputación de cargos la fiscal de la Unidad de Vida.

En el vehículo se movilizaron las personas que le entregaron el arma de fuego al menor de edad que le disparó en varias oportunidades al senador mientras daba un discurso en el parque El Golfito.

Igualmente, el mismo vehículo iba a ser utilizado para garantizar la huida del menor de edad. Para el juzgado, Mora González actuó con dolo, puesto que sabía cuáles eran los fines del plan en el que participó de manera activa.

Es decir, no fue engañado ni utilizado por los otros integrantes de la organización criminal que realizaron varias reuniones y adelantaron labores de logística en el sicariato.

“Por esta posible participación en el plan criminal le habrían ofrecido una contribución de cinco millones de pesos”, explicó la delegada del ente acusador en la imputación de cargos.

En la lectura del fallo, el juzgado señaló que el procesado aceptó ser testigo de la Fiscalía General en otros procesos penales por este magnicidio.

Igualmente, que reconoció de manera libre y voluntaria su participación en estos “execrables” hechos que sacudieron a toda la nación y afectaron el entorno político y la sensación de seguridad en el país.

Alias el Veneco se encuentra privado de su libertad en la cárcel La Picota, de Bogotá. El juzgado le ordenó al Inpec que tome todas la medidas necesarias con el fin de salvaguardar su integridad y protección, esto debido a los riesgos denunciados por el condenado y su defensa.