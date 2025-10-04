Fiscalía radicó acusación contra Carlos Mora por su participación en magnicidio de Miguel Uribe: reveló millonada que le pagaron

La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación en contra de Carlos Eduardo Mora González, quien es señalado de ser uno de los involucrados en la planeación del atentado en el que se asesinó al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Por medio de comunicado, el ente investigador precisó que los elementos probatorios que se han recopilado hasta el momento indican que el hombre, quien fue capturado desde hace varias semanas, estuvo vinculado activamente en la planeación logística del ataque que se perpetró el 7 de junio en Bogotá.

La Fiscalía demostró que Carlos Eduardo Mora González condujo vehículo involucrado en el ataque | Foto: Montaje El País: Captura de video: Noticias Caracol / Captura Fiscalía

La Fiscalía precisó que Mora González, supuestamente, fue quien manejo uno de los carros con los que previamente se hizo el reconocimiento del sitio en el que finalmente el sicario de 15 años de edad le disparó al senador del Centro Democrático.

Además, en el mismo vehículo manejado por el sujeto se trasladó a los otros involucrados en el magnicidio y, como si fuera poco, al interior de este se le entregó al adolescente el arma de fuego con la que se acabó con la vida de Uribe Turbay.

“Por esta posible participación en el plan criminal le habrían ofrecido una contribución de cinco millones de pesos”, indicó la institución.

Por todo esto, la Fiscalía le imputó al hoy procesado los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado.

El ente acusador precisó que la audiencia de formulación de acusación se realizará en la fecha que fije el juez penal de conocimiento al que le corresponda el caso por reparto.

El atentado contra Miguel Uribe Turbay se coordinó en Engativá, pero habría sido ordenado por las disidencias de las Farc. | Foto: Suministrada a Semana por el equipo de prensa del concejal Andrés Barrios

De esta forma, la Fiscalía busca seguir avanzando en la judicialización de todos los involucrados en el magnicidio. Al tiempo, espera seguir esclareciendo en su totalidad quiénes son los autores intelectuales del crimen.

Esta nueva decisión se suma a la que hace algunos días se tomó con Elder José Arteaga Hernández, alias el Costeño, y William Fernando González Cruz, alias el Hermano o el Viejo, otros de los capturados por el asesinato de Uribe Turbay.

Ante jueces de control de garantías, la Fiscalía imputó los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas y uso de menores en actividades ilícitas, y ninguno aceptó ser responsable, aparentemente, en una estrategia de defensa que pretende llegar a una negociación con el ente acusador.

Poco después de sus capturas, los hombres fueron recluidos en el búnker de la Fiscalía como una medida de seguridad ante cualquier ataque en su contra que se pudiera presentar.

Sin embargo, hace algunas semanas alias el Costeño fue llevado a la cárcel de Girón, en Santander, mientras que alias el Viejo fue trasladado a la prisión de La Dorada, en Caldas, sitios de máxima seguridad.