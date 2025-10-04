Suscribirse

Fiscalía radicó acusación contra Carlos Mora por su participación en magnicidio de Miguel Uribe: reveló millonada que le pagaron

El hombre, al parecer, tuvo un rol activo en la planeación del ataque en contra del senador de la oposición.

Redacción Nación
4 de octubre de 2025, 12:35 p. m.
La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación en contra de Carlos Eduardo Mora González, quien es señalado de ser uno de los involucrados en la planeación del atentado en el que se asesinó al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Por medio de comunicado, el ente investigador precisó que los elementos probatorios que se han recopilado hasta el momento indican que el hombre, quien fue capturado desde hace varias semanas, estuvo vinculado activamente en la planeación logística del ataque que se perpetró el 7 de junio en Bogotá.

La Fiscalía demostró que Carlos Eduardo Mora González fue responsable de transportar en el vehículo al menor de edad que disparó contra el senador.
La Fiscalía precisó que Mora González, supuestamente, fue quien manejo uno de los carros con los que previamente se hizo el reconocimiento del sitio en el que finalmente el sicario de 15 años de edad le disparó al senador del Centro Democrático.

Además, en el mismo vehículo manejado por el sujeto se trasladó a los otros involucrados en el magnicidio y, como si fuera poco, al interior de este se le entregó al adolescente el arma de fuego con la que se acabó con la vida de Uribe Turbay.

Contexto: Cabecillas del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay fueron enviados a cárceles de máxima seguridad

“Por esta posible participación en el plan criminal le habrían ofrecido una contribución de cinco millones de pesos”, indicó la institución.

Por todo esto, la Fiscalía le imputó al hoy procesado los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado.

El ente acusador precisó que la audiencia de formulación de acusación se realizará en la fecha que fije el juez penal de conocimiento al que le corresponda el caso por reparto.

De esta forma, la Fiscalía busca seguir avanzando en la judicialización de todos los involucrados en el magnicidio. Al tiempo, espera seguir esclareciendo en su totalidad quiénes son los autores intelectuales del crimen.

Esta nueva decisión se suma a la que hace algunos días se tomó con Elder José Arteaga Hernández, alias el Costeño, y William Fernando González Cruz, alias el Hermano o el Viejo, otros de los capturados por el asesinato de Uribe Turbay.

Contexto: Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: “Otro menor de edad iba a participar”. Así narraba como “iba a romper la piñata”. Indignante

Ante jueces de control de garantías, la Fiscalía imputó los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas y uso de menores en actividades ilícitas, y ninguno aceptó ser responsable, aparentemente, en una estrategia de defensa que pretende llegar a una negociación con el ente acusador.

Poco después de sus capturas, los hombres fueron recluidos en el búnker de la Fiscalía como una medida de seguridad ante cualquier ataque en su contra que se pudiera presentar.

Sin embargo, hace algunas semanas alias el Costeño fue llevado a la cárcel de Girón, en Santander, mientras que alias el Viejo fue trasladado a la prisión de La Dorada, en Caldas, sitios de máxima seguridad.

Los dos sujetos permanecerán allí mientras avanza el proceso en su contra por la forma en la que planearon y participaron del atentado que dejó al congresista varios días en el hospital, hasta que finalmente murió el pasado 11 de agosto.

