Ante la estrategia de garantizar el acceso a la educación, la Alcaldía de Medellín realizó una inversión de transporte escolar para facilitar la llegada a las aulas a un total de 10.809 estudiantes de la ciudad.

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La iniciativa del distrito busca ofrecer un espacio más seguro y oportuno para que cada uno de los niños, niñas y jóvenes de la capital del departamento de Antioquia pueda dirigirse a sus colegios sin ningún inconveniente.

Este proyecto beneficiará a los estudiantes pertenecientes a 48 instituciones educativas oficiales, quienes residen principalmente en zonas rurales o en sectores que no ofrecen toda la capacidad educativa disponible, provocando que estos recorrieran grandes distancias para poder llegar a sus destinos y aprender en el colegio.

Superando las barreras socioeconómicas en Medellín

La Alcaldía destinó una inversión que sobrepasa los 59.000 millones de pesos, donde se distribuirán recursos destinados a eliminar las limitaciones geográficas y socioeconómicas que varios de los jóvenes estudiantes tienen en la zona, de esta manera otorgándoles los espacios correspondientes para que tengan su acceso a la educación, la cual es un derecho según lo establecido en la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación).

Joven estudiante descendiendo de un transporte escolar Foto: Alcaldía de Medellín - API

De acuerdo con la secretaria de educación, Carolina Franco Giraldo, el garantizar el derecho a la educación implica facilitar todos los medios posibles para que los jóvenes puedan llegar a sus aulas de clase. La Estrategia de Transporte Escolar, fortalecida por la Alcaldía de Medellín, permite que miles de estudiantes de la ciudad y municipios aledaños sean capaces de llegar de manera segura y oportuna a sus instituciones educativas, sobre todo los que habitan afuera de la capital de Antioquia.

“Esta estrategia contribuye a la permanencia educativa, reduce las barreras de acceso y ayuda a prevenir la deserción escolar. Nuestro compromiso es que ningún niño, niña, adolescente y joven vea limitada su educación por dificultades de movilidad”, comentó la secretaria Giraldo.

En el marco de esta estrategia, priorizando los corregimientos del departamento, un total de 4.300 estudiantes serán beneficiados por parte del movimiento de la Alcaldía, que busca romper la barrera de la movilidad estudiantil en el sector.

“La población escolar de nosotros es supremamente dispersa. Entonces, si no contáramos con este servicio, sería imposible garantizar la prestación del servicio educativo y que los estudiantes pudieran desplazarse con tanta facilidad. Es un privilegio para nosotros, en la mañana, recibir a los estudiantes y que lleguen en sus buses”, comentó la coordinadora de la I. E. Héctor Rogelio Montoya, Eustaquia Palacios Heredia.

Otros programas del transporte escolar

La Alcaldía de Medellín ha estado promoviendo programas para el transporte escolar en varios aspectos. Uno de los casos más recientes fue el anuncio del distrito para ampliar el subsidio de transporte escolar, donde se le permite a estudiantes movilizarse a sus colegios por medio de recargas en la Tarjeta Cívica del Metro de Medellín.

Adicionalmente, el distrito confirmó que los cupos de apoyo que reciben los estudiantes han pasado a alrededor de 50.000 beneficiarios en educación básica, media y superior, priorizando aquellos que forman parte de hogares de estratos 1, 2 y 3 del área metropolitana.