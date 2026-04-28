Alerta meteorológica: Ideam advierte fuertes lluvias en gran parte de Colombia: este es el reporte detallado para el 28 de abril

El panorama climático en el territorio nacional experimentará cambios significativos durante las próximas horas. De acuerdo con el más reciente informe técnico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), se prevé un incremento notable en los volúmenes de precipitación acumulada en diversas zonas del país.

Prepare el paraguas, estos son los pronósticos de tiempo en Colombia del lunes 27 al jueves 30 de abril de 2026

La inestabilidad atmosférica afectará con especial énfasis a las regiones Pacífica, el norte y occidente de la Andina, y amplios sectores del Caribe colombiano.

En distintas regiones del país se presentarán lluvias a lo largo de la jornada. Foto: Getty Images

Región Andina y Pacífica bajo vigilancia por precipitaciones

Para los habitantes de la región Andina, el pronóstico señala un cielo predominantemente cubierto, especialmente en los sectores norte, centro y occidente. Los departamentos de Norte de Santander, Santander, Caldas, Risaralda y Quindío deberán prepararse para lluvias que oscilarán entre moderadas y fuertes, fenómenos que se extenderán a lo largo de la mañana, tarde y noche.

Asimismo, se anticipa una actividad pluvial considerable en el norte y occidente de Cundinamarca, occidente de Boyacá y el occidente y el norte del Tolima.

Por su parte, la región Pacífica mantendrá condiciones de alta nubosidad. El informe advierte sobre la probabilidad de lluvias intensas en el Chocó, Valle del Cauca, el centro y occidente del Cauca y el occidente de Nariño.

La mayor severidad de estos eventos meteorológicos se concentrará en las tres jornadas del día, lo que exige precaución en las zonas ribereñas y de ladera.

Situación en el Caribe, la Orinoquía y la Amazonía

En la región Caribe, la situación será diversa. Mientras el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina gozará de tiempo seco y cielos despejados a parcialmente nublados, en el área continental la nubosidad será densa.

Se esperan lluvias moderadas a fuertes en La Guajira, Magdalena, Cesar, Bolívar, Sucre y Córdoba. En el Atlántico, las precipitaciones se mantendrán en un rango ligero, presentándose principalmente durante la mañana y la noche.

Jornada lluviosa en varias regiones de Colombia, con cielos nublados y precipitaciones que se intensifican en la tarde y noche. Foto: Composición Semana/ Getty images

Hacia el sur del país, en la Amazonía, los mayores volúmenes de agua se registrarán en Amazonas, Vaupés y el oriente de Caquetá, así como Putumayo y Guaviare.

En contraste, la Orinoquía presentará condiciones más estables, con cielos parcialmente nublados y lluvias de menor consideración restringidas al occidente de Arauca, Meta, Vichada y Casanare.

Alerta del Ideam: Lluvias no dan tregua y ponen en alerta varias regiones

Pronóstico para las ciudades principales

El comportamiento del clima en los centros urbanos tendrá un impacto directo en la movilidad y las actividades ciudadanas:

Medellín: Se prevé un cielo mayormente nublado con lluvias que ganarán intensidad hacia la tarde y noche, alcanzando una temperatura máxima de 27 °C.

Se prevé un cielo mayormente nublado con lluvias que ganarán intensidad hacia la tarde y noche, alcanzando una temperatura máxima de 27 °C. Cali: La capital del Valle experimentará lluvias ligeras matutinas y precipitaciones moderadas al finalizar el día, con una máxima de 29 °C.

La capital del Valle experimentará lluvias ligeras matutinas y precipitaciones moderadas al finalizar el día, con una máxima de 29 °C. Barranquilla y Cartagena: Ambas ciudades mantendrán temperaturas de 32 °C, con alta probabilidad de lloviznas durante la tarde o noche.

Ambas ciudades mantendrán temperaturas de 32 °C, con alta probabilidad de lloviznas durante la tarde o noche. Bucaramanga y Popayán: Se estiman condiciones de cielo nublado con lluvias moderadas persistentes durante la jornada.

Ante este escenario, el Ideam recomienda a la ciudadanía mantenerse informada sobre los niveles de los cauces y atender las indicaciones de los organismos de socorro locales para prevenir emergencias derivadas de las lluvias.