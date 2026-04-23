¿Cuándo se celebra el Día del Niño en Colombia 2026? Razones por las que se celebra según la ley

Cada año se sigue celebrando el Día del Niño, una fecha en la que se suelen realizar actividades con los más pequeños de la casa y, en algunas ocasiones, se dan regalos con el fin de brindarles momentos agradables y memorables en una etapa de suma importancia como la infancia.

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En distintos puntos del país se programan actividades a las que los niños pueden asistir y compartir con otros de su misma edad. Aunque hay planes específicos para esta fecha, también existen otros que, si bien se pueden hacer en cualquier época del año, pueden ser una buena opción para el Día del Niño.

Se acerca el Día del Niño en Colombia. Foto: Getty Images

¿Qué día se celebra el Día del Niño en Colombia?

En Colombia se celebra el último sábado del mes de abril, por lo que en 2026 será el próximo sábado 25 de abril. Por ello, es importante que las personas que deseen hacer algo ese día empiecen a planificar sus actividades para evitar contratiempos en esta fecha.

¿Por qué se celebra el Día del Niño?

El Día del Niño se celebra con el fin de resaltar el papel que tienen los niños al interior de la sociedad. La primera vez que se celebró el Día de la Niñez en Colombia fue en 1999, cuando “se realizó un homenaje a los niños y las niñas del país, visibilizando a la infancia a nivel nacional e invitando a todos los colombianos a promover sus derechos, en especial el derecho al juego, indispensable para fomentar su desarrollo integral”, según el portal Bogotanitos de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

En 2001, el Congreso de la República, por medio de la Ley 724 del 27 de diciembre, institucionalizó el Día de la Niñez y la Recreación.

En Colombia se celebró por primera vez el día de la niñez en el año 1999. Foto: Página oficial FoloToy

Según establece la mencionada ley, el objetivo de ese día es “realizar un homenaje a la niñez colombiana y avanzar en la sensibilización de la familia, la sociedad y el Estado sobre su obligación de asistir y proteger a los niños y niñas para garantizarles su desarrollo armónico e integral”.

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Del mismo modo, la ley hace explícito cuál debe ser el papel de las diversas instituciones: “las organizaciones e instituciones del orden nacional, departamental y municipal, tanto del sector central como descentralizado, diseñarán y desarrollarán programas, actividades y eventos que, fundamentados en una metodología lúdica, procurarán el acceso de los niños y niñas a opciones de salud, educación extraescolar, recreación, bienestar y participación, además de la generación de espacios de reflexión sobre la niñez entre los adultos”.