A pocos días de que se cumplan diez meses de la muerte de Valeria Afanador, su padre, Manuel Afanador, volvió a cuestionar el rumbo de la investigación y aseguró que la familia sigue esperando respuestas sobre las circunstancias que rodearon la desaparición y posterior hallazgo sin vida de la menor.

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Durante una entrevista con Alerta Bogotá, Afanador calificó como una “muy pobre gestión” el trabajo realizado hasta ahora por la Fiscalía y expresó su inconformidad con la reciente decisión de imputar cargos únicamente a dos funcionarios del colegio donde estudiaba su hija.

Según explicó, los imputados son Emily Fuentes, docente y directora del curso de Valeria, y Daniel Javier Ochoa, encargado de la infraestructura y seguridad de la institución educativa. Ambos deberán responder por el delito de homicidio culposo.

Sin embargo, el padre de la menor aseguró que desde enero la familia había solicitado que también fueran vinculados otros responsables, incluida la rectora del colegio, al considerar que existieron conductas que, a su juicio, fueron más allá de una simple omisión.

“Para nosotros existe un tercero”

Uno de los puntos que más preocupa a la familia es que, según Afanador, la investigación no ha avanzado en una posible participación de otras personas en la muerte de Valeria.

“Para nosotros siempre existe un tercero. Nuestra hija no podía haber salido sola del colegio”, afirmó durante la entrevista, en la que insistió en que todavía no hay respuestas claras sobre cómo llegó la menor al lugar donde fue encontrada.

El padre también cuestionó que, a su juicio, la Fiscalía no haya profundizado en esa línea investigativa y aseguró que hasta ahora no existe una persona identificada o vinculada por la muerte de la niña.

Solicitan cambio de fiscal

Otro de los reclamos de la familia tiene que ver con la funcionaria que lidera el caso. Afanador reveló que desde enero solicitaron formalmente el cambio de fiscal al considerar que ha existido negligencia en el desarrollo de la investigación.

De acuerdo con su versión, la petición fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación, pero hasta el momento no ha sido autorizada.

Además, señaló que la funcionaria está siendo investigada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial tras las denuncias interpuestas por la familia.

“Le pido a la fiscal general que permita el cambio de fiscal y que este caso sea llevado por una unidad nacional que tenga los recursos necesarios para investigar”, manifestó.

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También cuestionó al colegio

Durante la entrevista, Manuel Afanador reiteró sus críticas contra el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, institución que, según dijo, continúa operando con normalidad pese a los cuestionamientos y procesos abiertos tras la muerte de su hija.

El padre recordó que la Corporación Autónoma Regional (CAR) había advertido presuntas irregularidades relacionadas con la ocupación de áreas cercanas a la ronda del río y aseguró que varias familias decidieron retirar a sus hijos del plantel después de lo ocurrido.

“Del colegio solo hemos recibido ataques, burlas y revictimización, pero en ningún momento han reconocido su responsabilidad”, afirmó.

La audiencia clave será el 23 de junio

De acuerdo con la información entregada por la familia, el próximo 23 de junio se realizará una audiencia que consideran determinante para el futuro del proceso.

Afanador explicó que solicitaron el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y de la Defensoría del Pueblo para hacer seguimiento al caso y evitar que, según sus palabras, “termine en los expedientes del olvido”.

“Colombia no puede olvidar a Valeria”, concluyó el padre de la menor, quien aseguró que la familia continuará insistiendo en conocer toda la verdad sobre lo ocurrido aquel 12 de agosto de 2025.