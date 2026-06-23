Caso Valeria Afanador: imputan cargos a los profesores del colegio donde estudiaba la niña que murió en extrañas circunstancias

Hace un año, en un colegio del municipio de Cajicá, se reportó la desaparición de una menor, Valeria Afanador. Después de varios días, su cuerpo fue encontrado a la orilla de un río, muy cerca del plantel educativo.

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Desde ese momento, la Fiscalía adelantó una investigación para determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos, que este martes derivaron en una imputación de cargos por el delito de homicidio culposo.

“Emily Vivian Fuentes Hernández y Danny Javier Ochoa Prada como posibles responsables del delito de homicidio culposo, con ocasión de los hechos ocurridos el 12 de agosto de 2025, en la sede de un colegio ubicado en la vereda Canelón de Cajicá (Cundinamarca), en los que murió una niña de 10 años, con diagnóstico de síndrome de Down”, dijo la Fiscalía.

De acuerdo con los elementos de prueba recaudados por el ente acusador, las dos personas ahora imputadas habrían omitido su responsabilidad en el cuidado de la menor. Por un lado, la vigilancia y control de los movimientos de la niña al interior del colegio y, por otro, el mantenimiento preventivo para evitar que la menor saliera por el espacio de una reja defectuosa.

“Estas personas, en su condición de empleados de la institución educativa y en el ejercicio de las funciones asignadas, presuntamente habrían omitido el deber de cuidado de la niña dentro de las instalaciones del plantel”, explicó el ente acusador.

En la imputación de cargos, la Fiscalía explicó en detalle cuál habría sido el rol de cada uno de los implicados en la desaparición y muerte en extrañas circunstancias de la pequeña Valeria Afanador. El fiscal a cargo advirtió que son varios los elementos materiales probatorios que señalan a los dos funcionarios del colegio como presuntos responsables del delito investigado.

“De acuerdo con la investigación, Fuentes Hernández, en su rol de docente, no habría vigilado los desplazamientos de la menor de edad que estaba a su cargo, para garantizar que retornara del patio al salón de clases. Por su parte, Ochoa Prada, encargado del departamento de infraestructura, es señalado de no realizar el mantenimiento preventivo a las rejas por donde habría salido la estudiante hacia el río Frío, donde fue encontrado su cuerpo el 29 de agosto de 2025”, señaló la Fiscalía.

Valeria Afanador y su papá, Manuel Afanador. Foto: Foto 1: Suministrada / Foto 2: Semana / Foto 3: Gimnasio Campestre Los Laureles

Con esta imputación de cargos y los detalles de la investigación, se advierte que para la Fiscalía no habría una tercera persona implicada ni elementos que sustenten la hipótesis de un homicidio intencional, como lo había señalado en su momento el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey. El caso se investiga como un hecho que habría podido evitarse.