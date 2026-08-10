Abelardo De La Espriella inicia su mandato con siete acciones militares en sus primeras 48 horas; estos fueron los resultados

En sus primeras 48 horas en el poder, el Gobierno de Abelardo De La Espriella ha realizado al menos siete operaciones militares y desplegado un dispositivo adicional de Fuerza Pública, en línea con su promesa de reforzar el control territorial y combatir a los grupos armados.

En campaña, el nuevo mandatario prometió poner en marcha un plan de choque durante los primeros 90 días de Gobierno para comenzar a recuperar el orden público y golpear a los principales cabecillas de los grupos armados y criminales. Su programa plantea reforzar la presencia de la Fuerza Pública en las zonas más afectadas y apoyarse en inteligencia, drones y nuevas tecnologías.

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De esta manera, el cuatrienio inició con un despliegue del Ejército y de la Armada en el Guaviare, tras el hallazgo de artefactos explosivos frente a la Base de Antinarcóticos de San José del Guaviare, hacia las 7:00 p. m. del 7 de agosto, justo después de la posesión presidencial. Uno detonó por una falla y el segundo fue destruido de forma controlada por antiexplosivos de la Policía. Las autoridades hicieron verificaciones con drones y el gobernador Yeison Rojas informó que Ejército, Armada y Policía mantenían un despliegue de seguridad en el departamento.

La segunda acción militar de la era del Tigre se dio con la captura de alias Boni o Bonito, el 8 de agosto en Guamal, Meta. Se trata de Héctor Orlando Bastidas Bravo, señalado como segundo cabecilla de los Comandos de Frontera de la Segunda Marquetalia. El Gaula Militar Meta, la Fuerza Aeroespacial y la Fiscalía realizaron un allanamiento en la vereda Santa Bárbara. Fueron capturadas tres personas, entre ellas alias Boni. También se incautaron pistolas, carabinas, munición y 19 teléfonos celulares.

“Esta captura, realizada por orden judicial y gracias al trabajo de inteligencia, demuestra que la Fuerza Pública está actuando para recuperar la seguridad y la tranquilidad de los colombianos”, escribió el presidente en su cuenta de X.

La tercera operación fue el mismo 8 de agosto, cuando tropas del ejército abatieron en el sureste del país a un mando medio de la estructura Teófilo Forero Castro de la Segunda Marquetalia, conocido con el alias de Alexis Perdomo, señalado de ser el jefe financiero de dicho grupo armado.

El Gaula Militar reportó la neutralización de alias Alexis Perdomo, señalado como uno de los principales cabecillas financieros de la estructura Teófilo Forero Castro, de la Segunda Marquetalia. Foto: AFP

De acuerdo con la información oficial, el sujeto estaría relacionado con el cobro de extorsiones a comerciantes, ganaderos, transportadores y otros sectores productivos de Caquetá y Huila, por lo que su captura representa una afectación a una de las principales fuentes de financiación de la organización.

La cuarta acción de seguridad consistió en el traslado a prisiones de máxima seguridad de 117 presos de “alto perfil”, que estaban detenidos en la cárcel de Itagüí y participaron en los diálogos de paz instalados por Gustavo Petro. Esos reclusos continuaban “delinquiendo a sus anchas desde ese centro penitenciario, que más bien es una discoteca”, dijo De la Espriella en una declaración en video.

En abril, la celebración de una fiesta con música en vivo en esa misma cárcel generó un escándalo nacional. “Eso en la era del Tigre se acabó”, agregó De la Espriella.

Posteriormente, el domingo 9 de agosto, en el Guaviare, las Fuerzas Militares realizaron una operación en la que murió alias el Ruso, quien es señalado como cabecilla del frente 28 de las disidencias de las Farc bajo el mando de Iván Mordisco.

Se conoció que, aunque el Ruso delinquía en Arauca, inteligencia militar lo habría ubicado en Guaviare, hasta donde lo persiguieron y fue abatido.

El mismo presidente De La Espriella informó a través de su cuenta de X que en esa operación también fueron neutralizados otros tres integrantes de esa organización.

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Igualmente, en Antioquia, tropas de la Séptima División con apoyo de la Fuerza Aeroespacial, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación dieron muerte en combate a dos integrantes del Clan del Golfo, entre ellos uno de sus cabecillas, en la vereda Liberia del municipio de Anorí. La operación permitió la incautación de seis fusiles y abundante material de guerra. Esta estructura criminal es la misma que en 2024 asesinó a cuatro soldados colombianos que adelantaban operaciones en esa región.

Asimismo, en el municipio de Necoclí, en el Urabá antioqueño, soldados de la Séptima División, en operación conjunta con la Armada Nacional, capturaron a cuatro presuntos integrantes del componente financiero y de narcotráfico de la subestructura Gabriel Poveda Ramos del Clan del Golfo, con incautación de armas, municiones y material de inteligencia militar.

“Este es el Estado recuperando el control del territorio y protegiendo a su gente. A los criminales les queda una decisión: someterse a la justicia o enfrentar la fuerza legítima de la República. No habrá tregua contra quienes atenten contra Colombia”, precisó el jefe de Estado.