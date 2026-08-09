¿Quién era alias el Ruso? Revelan el papel que cumplía en las disidencias de Iván Mordisco tras ser dado de baja

Este domingo, el presidente Abelardo De La Espriella confirmó al país la muerte de alias el Ruso en su segundo día de Gobierno. Fuentes de las Fuerzas Armadas de Colombia le confirmaron a SEMANA que el Ruso sería identificado como Hernando Forero Mosquera y fue uno de los principales cabecillas de las disidencias de Iván Mordisco en Arauca.
Nuevos detalles emitidos por las Fuerzas Armadas
Las Fuerzas Armadas confirmaron lo expuesto por el presidente, pues mediante inteligencia dominante del Ejército Nacional y con el apoyo de capacidades aéreas de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y tropas de las Fuerzas Militares, llevaron a cabo el operativo en cumplimiento de las directrices del presidente de la República, Abelardo De La Espriella.
El operativo fue ejecutado en el municipio de Mapiripán, Meta; desde allí, se habría perseguido al cabecilla para finalmente lograr su neutralización y la de tres combatientes más que integrarían la misma organización.
Revelan videos del operativo que dio de baja a alias El Ruso y otros tres integrantes de la estructura 28 de las disidencias de Iván Mordisco. El presidente De La Espriella confirmó la operación. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/KvjDKPFHpW— Revista Semana (@RevistaSemana) August 10, 2026
Alias el Ruso o Alemán, como también era conocido, fue señalado como el principal cabecilla de la Estructura 28 “José María Córdova”, del Comando Conjunto de Oriente “Martín Villa”, del Grupo Armado Organizado Residual, facción Iván Mordisco. El Ruso contaba con una trayectoria criminal de más de 21 años, según el Ejército de Colombia.
¿De qué se encargaba el Ruso?
De acuerdo con información de inteligencia militar, este sujeto era responsable directo del corredor logístico que conecta los departamentos de Arauca, Casanare, Guaviare y Meta, desde donde coordinaba el abastecimiento y la movilidad de recursos e integrantes de la organización.
El Ejército Militar confirmó que este cabecilla también era el encargado de amenazas, homicidios de líderes y asesinatos selectivos.
Además, era responsable de coordinar ataques con artefactos explosivos improvisados (AEI) y drones armados contra unidades militares, instalaciones policiales y sedes gremiales, así como acciones de sabotaje contra la infraestructura y el transporte, especialmente mediante la incineración de maquinaria amarilla utilizada en proyectos viales y de buses intermunicipales en la región oriental del país.
Así, el Gobierno Nacional asegura que contrarresta el proselitismo armado alusivo al GAO-r facción Iván Mordisco en Arauca, Casanare, Guaviare y Meta. Además, aseguran que logran interrumpir los planes del Comando Conjunto de Oriente “Martín Villa”, debido a que este sujeto (El Ruso) estaba proyectado para asumir como cabecilla principal de la Estructura 39 en Meta y Guaviare.
Fuentes confirmaron a SEMANA que El Ruso era uno de los hombres más cercanos a alias Antonio Medina, el máximo cabecilla de las disidencias de Iván Mordisco en la Orinoquía de Colombia.
Esta importante baja se da en el segundo día de mandato del presidente Abelardo De La Espriella, quien también anunció un duro golpe a la subestructura Gabriel Poveda Ramos, del Clan del Golfo en Necoclí, Antioquia, pues el Ejército capturó a cuatro hombres que integrarían sus filas.
El Ejército capturó a cuatro presuntos integrantes de la subestructura Gabriel Poveda Ramos, del Clan del Golfo en Necoclí, Antioquia. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/av8jkB6vpF— Revista Semana (@RevistaSemana) August 10, 2026