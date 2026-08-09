Presidente De La Espriella agradeció respaldo económico de US$1.000 millones de EE. UU.: “El más importante en décadas”

El nuevo presidente colombiano, Abelardo De La Espriella, agradeció oficialmente el primer respaldo económico para la nación, proveniente de Estados Unidos. El hecho afianzó la alianza bilateral que, según el mandatario, es la más importante en décadas.

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“El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, recibe con profunda satisfacción el anuncio del gobierno de los Estados Unidos de un paquete de seguridad de 1.000 millones de dólares destinado a apoyar los objetivos comunes de ambas naciones en materia de seguridad, lucha contra el narcoterrorismo y desarrollo económico”, dice el comunicado en su primer apartado.

La razón del apoyo norteamericano

Este apoyo norteamericano es un respaldo a la incorporación de Colombia al Escudo de las Américas, de acuerdo con el anuncio del presidente. El mandatario también confirmó los objetivos de la alianza internacional.

El Club de Trump Foto: SEMANA

“El fortalecimiento de las fuerzas de seguridad colombianas con tecnología estadounidense de primer nivel, la ampliación significativa de las operaciones de erradicación de coca e intercepción de cocaína, la desarticulación de organizaciones narcoterroristas mediante congelación de activos y enjuiciamiento de sus financiadores, la recuperación de territorios controlados por grupos armados y la protección de menores frente al reclutamiento forzoso”, especificó el presidente.

El Escudo de las Américas es una coalición internacional de seguridad liderada por la Casa Blanca y la incorporación de Colombia a este proyecto no solo significa este tipo de apoyo económico, pues con el acuerdo también se estableció la coordinación de acciones militares y policiales para combatir organizaciones criminales transnacionales.

La iniciativa, que sería liderada por Marco Rubio y el Departamento de Estado de Estados Unidos, fue celebrada también por el congresista norteamericano Mario Díaz-Balart.

“Este paquete de seguridad de $1.000 millones demuestra que EE. UU. apoya firmemente a sus amigos y aliados. Este histórico apoyo refuerza nuestra lucha compartida contra el narcoterrorismo y fortalece la seguridad regional, a la vez que impulsa nuestros mutuos intereses nacionales”, declaró el diplomático.

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De La Espriella concluyó finalmente que este respaldo también ratifica su gran promesa para los próximos cuatro años: “Para el presidente De La Espriella, este anuncio confirma lo que su gobierno planteó desde el primer día: Colombia recuperó su lugar en el mundo y su condición de aliado confiable y estratégico de los Estados Unidos”, concluyó.