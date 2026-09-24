Arauca lleva a Bogotá una tradición de más de 350 años alrededor del cacao: productores buscan llegar a nuevos públicos

El cacao araucano llegó al centro histórico de Bogotá como parte de una iniciativa que reúne productos provenientes de diferentes regiones de Colombia y que pretende poner en primer plano a quienes trabajan detrás de esta cadena productiva.

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Durante la presentación del proyecto, el gobernador de Arauca, Renson Martínez Prada, destacó que el departamento acumula más de tres siglos de historia vinculada al cultivo de cacao.

“Arauca representa más de 350 años de tradición en la producción de cacao”, señaló el mandatario.

Gobernador Renson Martínez Prada. Foto: Suministrada

La actividad no se limita únicamente al cultivo. Familias del departamento participan en diferentes etapas, entre ellas la cosecha, fermentación y posterior transformación del grano, conocimientos que en algunos casos han pasado de una generación a otra.

Productores de las regiones llegan a Bogotá

Parte de esa producción tendrá presencia en Casa Origen, un nuevo espacio ubicado en La Candelaria que reúne chocolates elaborados con cacao procedente de Arauca, Tumaco, la Sierra Nevada, Santander y Meta.

La iniciativa fue impulsada por la maestra chocolatera Helga Blaha y también contempla espacios para que cacaocultores y transformadores puedan dar a conocer directamente su trabajo.

Elizabeth Agudelo, cacaocultora y chocolatera, explicó que la participación de Arauca comienza con cuatro marcas, aunque se espera que posteriormente puedan vincularse otras propuestas del departamento.

“Queremos que sea una embajada de los araucanos, de los chocolateros y de los cacaocultores”, afirmó.

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El gobernador Martínez Prada sostuvo que este tipo de escenarios también permiten mostrar quiénes están detrás del producto que finalmente llega al consumidor. “Nos llena de orgullo que una maestra chocolatera, unida a otros chocolateros, haya abierto este lugar en pleno centro de Bogotá”, expresó.

La llegada de estos productores a la capital se convierte así en una oportunidad para poner en circulación no solamente el chocolate elaborado en las regiones, sino la historia de las familias y los procesos que durante décadas han sostenido la producción de cacao en diferentes zonas del país.