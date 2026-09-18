Gobernador de Arauca, Renson Martínez, le hizo pedido en vivo al presidente Abelardo De La Espriella: “Estamos seguros”

El gobernador de Arauca, Renson Martínez Prada, habló en El Debate de SEMANA sobre la realidad que se vive hoy en día el departamento y aprovechó para enviarle un mensaje al presidente Abelardo De La Espriella.

El mandatario departamental aseguró que los araucanos tienen una gran expectativa de lo que serán estos cuatro años del jefe de Estado en el poder. “Aquí obtuvo la mayor votación”, mencionó.

“Estamos a la expectativa, sabemos que hay otras prioridades en el país, como por ejemplo el terremoto, (...) pero también Arauca necesita de la presencia del gobierno”, agregó.

Renson Martínez Prada, gobernador de Arauca. Foto: Alejandro Acosta

Martínez explicó que en su administración le han apostado a seis líneas: salud, vías, energía eléctrica, productividad, educación y seguridad. Precisamente, esta última es en la que esperan mayor apoyo del actual Ejecutivo.

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De hecho, afirmó que tiene plena confianza en la política de seguridad que está teniendo el gobierno y cree que esta podrá ayudar a garantizar que en el departamento se acabe la violencia y el accionar de las organizaciones criminales.

“Que podamos ser libres del secuestro y de la extorsión que comúnmente tenemos de las disidencias y el ELN, que tanto daño han hecho. (...) Estamos seguros y convencidos, confiamos en que con el señor presidente vamos a lograr que Arauca sea un territorio libre de grupos armados”, manifestó.

En ese sentido, habló de la necesidad de que exista un trabajo en equipo, para el cual su administración está más que lista.

Presidente Abelardo De La Espriella, el ELN y las disidencias de las Farc. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: AFP / Foto 3: Camilo Fajardo

El gobernador dejó en claro que la Fuerza Pública ha venido haciendo un excelente trabajo en esta zona del país, lo que ha ayudado a contener el accionar de los criminales.

No obstante, resaltó que falta demasiado por hacer para que los araucanos puedan vivir tranquilos. “Sabemos que los grupos armados tienen una fuerte presencia, lo que significa que tenemos que fortalecer al Ejército, brindarle más herramientas”, dijo.

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“Es necesario que se cuente con mucha más tecnología, pero también que se fortalezca la inteligencia militar dentro del territorio, para que sea mucho más efectiva la acción del Ejército contra los grupos armados”, apuntó.

Acerca de bombardeos, Martínez indicó que es una discusión a nivel nacional que tiene muchos puntos de vista, pero cree que este tipo de operaciones ayudan a disuadir y distanciar a aquellas organizaciones que ejercen la violencia en el territorio.

Por lo mismo, sostuvo que considera más que válido este tipo de medidas por parte del gobierno y de la Fuerza Pública. “Estoy de acuerdo con que este tipo de acciones se implementen como medida de control territorial”, señaló.

“Lo que queremos corregir es que cada vez menos menores de edad se vean motivados en pertenecer a estos grupos. (...) Es necesario que los jóvenes tengan oportunidades”, complementó.