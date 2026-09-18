Alerta por cerca de 16.000 casos de violencia sexual contra menores en Colombia: la mayoría de las víctimas son niñas

Ariel Emilio Cortés, director general del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, reveló en entrevista con La FM que durante 2025 se registraron cerca de 16.000 casos de delitos sexuales contra menores de 17 años en el país.

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Las cifras muestran, además, una marcada diferencia entre las víctimas. De acuerdo con el funcionario, aproximadamente el 80 % corresponde a mujeres, mientras que los hombres representan cerca del 20 % de los casos.

El entorno cercano también genera preocupación

Uno de los aspectos sobre los que llamó la atención el director de Medicina Legal tiene que ver con las personas que estarían detrás de estas agresiones.

Cortés explicó a La FM que una parte considerable de los delitos sexuales contra menores estaría relacionada con alguien cercano a la familia. A esto se suma que alrededor del 50 % de los casos tendría relación con escenarios de violencia intrafamiliar.

Medicina Legal reveló cifras del 2025 Foto: Getty Images

El panorama representa un desafío adicional para la prevención, pues los riesgos no necesariamente provienen de personas desconocidas. Los datos expuestos por el funcionario ponen también la atención sobre los entornos cotidianos en los que permanecen niños, niñas y adolescentes.

Durante la entrevista, el director de Medicina Legal se refirió, además, a diferentes manifestaciones de violencia que afectan a esta población, entre ellas la violencia intrafamiliar, interpersonal y de pareja.

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Medicina Legal pide avanzar con perfiles genéticos

En medio de este panorama, Cortés también habló sobre una iniciativa relacionada con la utilización de perfiles genéticos en investigaciones criminales, que ya pasó por el Congreso de la República y actualmente se encuentra bajo revisión de la Corte Constitucional.

El director de Medicina Legal hizo un llamado para que avance el estudio de esta herramienta, al considerar que podría contribuir al esclarecimiento de delitos y fortalecer las estrategias utilizadas para enfrentar la violencia sexual en Colombia.

Las declaraciones se conocen en momentos en que diferentes casos de desaparición y violencia contra menores han vuelto a encender las alertas en el país.

El panorama expuesto por Medicina Legal muestra que los riesgos para niños, niñas y adolescentes no se limitan a un solo tipo de violencia y que, en una proporción importante de los casos de delitos sexuales, el peligro puede encontrarse incluso en sus entornos más cercanos.