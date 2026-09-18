Timochenko y los otros seis excomandantes del Secretariado de las Farc fueron citados a responder por violencia sexual contra mujeres reclutadas

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a declarar a los últimos siete excomandantes del Secretariado de las Farc por los actos de violencia sexual realizados en contra de las mujeres reclutadas por ese grupo guerrillero durante el conflicto armado interno.

Sandra Ramírez, excongresista del partido de las Farc, citada a versión libre por reclutamiento de menores

La decisión cobija a Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko, último máximo comandante de las Farc y quien firmó en 2016 el Acuerdo de Paz tras las negociaciones en La Habana (Cuba).

Así como los exsenadores del Partido Comunes, Julián Pablo Cubillos, conocido como Carlos Antonio Lozada; y Pablo Catatumbo Torres.

“Nunca debió ocurrir”: Rodrigo Londoño, alias Timochenko, reconoció ante la JEP el reclutamiento de menores. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/6f37hmY6LW — Revista Semana (@RevistaSemana) March 2, 2026

Además de Milton de Jesús Toncel Redondo, Pastor Lisandro Alape Lascarro y Jaime Alberto Parra Rodríguez.

En la investigación se han documentado hechos constitutivos de violencias reproductivas, violencias sexuales y violencias por prejuicios basados en la orientación sexual, la identidad o expresión de género diversa, ocurridos al interior de la guerrilla de las Farc entre los años de 1990 y 2015.

Enrique Gómez propone quitar $100 mil millones a la JEP y trasladarlos a la justicia ordinaria, ¿en qué consiste la iniciativa?

“La información recaudada da cuenta de 16 hechos de violencia sexual, que podrían configurar violación, esclavitud sexual y otros actos sexuales violentos perpetrados por exintegrantes de las Farc-EP, particularmente contra mujeres heterosexuales, cisgénero y mayores de edad que también pertenecían a esta antigua guerrilla”, indicó la JEP.

Algunas de las víctimas que padecieron estos hechos le señalaron a la JEP que, pese a haber informado a sus comandantes sobre estos hechos, no se adoptaron medidas para prevenirlos o sancionarlos.

Deisy Guanaro, la víctima que le puso la cara a Sandra Ramírez y ya no tiene miedo: narra lo que ella le hizo de niña en las Farc

Los excomandantes guerrilleros fueron llamados a rendir versión en el Caso 11, Subcaso 3, a cargo del despacho de la magistrada Lily Rueda Guzmán, quien investiga los hechos de violencia basada en género cometidos en las filas de las Farc en contra de hombres y mujeres mayores de 18 años.

En la actualidad, la Sala cuenta con relatos de víctimas que, siendo mayores de edad y dentro de las filas de esta antigua guerrilla, sufrieron violencia sexual, violencia reproductiva y violencia motivada por prejuicios basados en la orientación sexual.

Frente a esos hechos, los excomandantes de las Farc que siguen acogidos al Acuerdo de Paz deberán aportar información.

“En el ejercicio preliminar de contrastación, la Sala ha documentado 62 hechos, sucedidos desde 1990 a 2015, de violencias basadas en género sufridas por 30 víctimas directas registradas en el Subcaso 11.3 en esta línea de investigación. La mayoría de ellas sufrieron diferentes tipos de violencias a lo largo de su vida intrafilas”, señaló al JEP mediante la citación.

“Para documentar estos hechos, el despacho relator realizó con ellas 20 entrevistas a profundidad para ampliar sus relatos, garantizando la reserva de la información y todas las condiciones de seguridad, protección y acompañamiento psicosocial que garantizan los derechos de hombres y mujeres que han sufrido violencias basadas en género y buscan acceder a esta justicia especial”, añadió el tribunal.