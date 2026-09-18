Sandra Ramírez, excongresista del partido de las Farc, citada a versión libre por reclutamiento de menores

La excongresista del partido Comunes, Sandra Ramírez, fue citada a versión libre por la Sala de Reconocimiento de la Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

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Ramírez deberá dar su versión sobre el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por parte de la guerrilla de las Farc en medio del conflicto armado interno.

En la sesión celebrada este jueves 17 de septiembre, la subsección avaló la ponencia de la magistrada Lily Rueda, quien consideró que existían elementos materiales suficientes para justificar la citación a una versión libre.

En contra de Sandra Ramírez, quien fue compañera sentimental del fundador de las Farc, Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, existen una decena de denuncias..

“Cuando tenía 12 años, me trasladaron a San Vicente del Caguán. Esta señora nos reunió a todas las niñas y nos obligó a ponernos ropa interior de color negro. Y, en dos ocasiones, nos hizo desfilar frente a todos los comandantes del secretariado”, le relató Deisy Dorelly Guanaro a SEMANA en diciembre de 2025.

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“Ellos estaban borrachos, quizás también drogados. Y podían elegir a cualquiera para pasar la noche. A mí me escogió Pablo Catatumbo la primera noche. Ese viejo morboso que tanto se jacta de cátedra de moral en el Congreso de la República me abusó esa noche y a la siguiente. A Sandra Ramírez nosotros no le importábamos. Ella solo quería humillarnos para complacer a estos comandantes porque ella tenía poder. A las niñas que quedaban en embarazo, ella les practicaba los abortos”, detalló Guanaro, quien es una de las principales denunciantes en contra de Sandra Ramírez, conocida dentro de las filas de las Farc con el alias de Griselda Lobo.

La excongresista del partido Comunes, que fue creado tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016, deberá dar esta versión libre en el Caso 07, relacionado con el reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado.

En varias oportunidades, incluida una tutela que fue estudiada en la Corte Constitucional, la exsenadora ha negado el hecho de que las Farc reclutaran menores de edad para los diferentes bloques y compañías urbanas.