“Publíquese y cúmplase”: Abelardo De La Espriella sobre el traslado de recursos de la JEP a la rama judicial que propuso Enrique Gómez

El senador de Salvación Nacional, Enrique Gómez, reveló detalles de una propuesta que radicó en el Congreso para que se trasladen recursos de la Justicia Especial para la Paz (JEP) a la rama judicial.

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El congresista expresó desde la célula legislativa que “acabamos de erradicar dos proposiciones para modificar el presupuesto de la Nación 2027 en el sector justicia, solicitando se le reduzca en $100 mil millones el presupuesto de funcionamiento a la JEP y se trasladen esos $100 mil millones al Consejo Superior de la Judicatura para la creación de nuevos despachos o para la formalización de encargos en la planta judicial”.

Y agregó: “Esta es una necesidad sentida. Con cuatro billones que ha costado la Jurisdicción Especial para la Paz, sus indicadores de resultados son desastrosos, lamentables”.

“Es la jurisdicción de la impunidad. Mientras tanto, la justicia de los demás ciudadanos colombianos sufre porque ha quedado rezagada en su crecimiento para atender cerca de 2.2 millones de procesos, número que se ha inflado precisamente por culpa de Gustavo Petro por la crisis de la salud. Esta proposición esperamos que cuente con el aval del Ministerio de Hacienda y, obviamente, del Pleno del Congreso”, recalcó el senador Gómez.

Posteriormente y sobre esa propuesta, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, reaccionó por medio de su cuenta personal de X: “¡Publíquese, comuníquese y cúmplase!”.

No obstante, el pasado 16 de julio, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, había formalizado una invitación para una “reunión institucional” al presidente Abelardo De La Espriella y el vicepresidente José Manuel Restrepo, la cual aún no se ha producido.

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En la carta, se expresaba que el encuentro tenía como finalidad “dialogar con ustedes” frente a “los principales retos y desafíos que enfrentamos en cumplimiento de nuestro mandato constitucional, en especial, lo atinente a la financiación de las sentencias recientemente impuestas”.