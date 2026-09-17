Presidente De La Espriella lanzó segunda advertencia al cabecilla alias Pinocho: “Tiene fecha de expiración”

Siguen las advertencias del Gobierno nacional a las estructuras criminales, en el marco de una política de seguridad del presidente de la República, Abelardo De La Espriella.

En medio de un evento que lideró el mandatario colombiano en San Juan del Cesar, en el departamento de La Guajira, De La Espriella reiteró el mensaje a los criminales más peligrosos del país.

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“Aquí nos volveremos a ver, porque voy a venir cuantas veces sea necesario para verificar las obras, para verificar los avances, para venir a entregar los cuerpos de los bandidos que tienen azotada a la región”, dijo el jefe de Estado.

Y manifestó: “Vamos a retornar a la seguridad por la razón o por la fuerza. Bandido que no se someta, será dado de baja como en derecho corresponde”.

Desde La Guajira, el presidente Abelardo De La Espriella insistió en que el bandido que no se someta será dado de baja y envió un mensaje al cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, alias Pinocho: “Se metieron con el corazón del Tigre”.… pic.twitter.com/wkNYJwtQVQ — Revista Semana (@RevistaSemana) September 17, 2026

“Aprovecho para mandarles esta razón al jefe del clan del Golfo en la región, Rufino José Morales, alias Mario; al bandido alias Pinocho, jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, y al bandido alias Gonzalo, de la Segunda Marquetalia: tienen fecha de expiración, porque se metieron con San Juan, se metieron con el corazón del Tigre Abelardo De La Espriella”, recalcó el presidente.

El pasado fin de semana, el Ministerio de Justicia se pronunció sobre la voluntad de sometimiento a la justicia de Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), precisando que no puede haber ningún atajo.

“El camino es claro: acudir ante las autoridades competentes, formalizar su voluntad por los canales institucionales y cumplir estrictamente las condiciones y decisiones que determine la justicia”, se indicó.

También se dejó claro sobre ese caso en particular: “No habrá atajos, privilegios ni acuerdos por fuera de la Constitución y la ley. Cualquier actuación deberá garantizar los derechos de las víctimas y contribuir de manera efectiva a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”.

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El mandatario colombiano ya había lanzado una primera advertencia a alias Pinocho:

“Señores ministros de Defensa y de Justicia, @mindefensa y @MinjusticiaCo, por favor, coordinen, en un plazo perentorio de una semana, el sometimiento a la justicia de este sujeto. Recuerden: aquí no hay negociaciones, dilaciones ni exigencias. Si no se entrega y continúa enfrentando al Estado, delinquiendo y haciendo daño, la orden es darle de baja, como en derecho corresponde”.