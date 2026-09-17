El presidente Abelardo De La Espriella ordenó el traslado del excongresista Wadith Manzur a la cárcel La Picota, en Bogotá, este miércoles 16 de septiembre, después de estar recluido en la estación de Carabineros de la Policía.

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Este jueves 17 de septiembre salió a la luz la primera imagen de Manzur. La fotografía lo muestra de frente y junto a una escala de medición, en una imagen correspondiente a su paso por el establecimiento penitenciario.

¿Por qué Wadith Manzur está privado de la libertad?

El exrepresentante a la Cámara y senador electo está vinculado al proceso que adelanta la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El pasado 11 de marzo, la Sala Especial de Instrucción de la Corte decidió acusar a Manzur por el delito de cohecho impropio y mantenerlo bajo medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Esta es la primera foto de Wadith Manzur en La Picota:

Wadith Manzur desde la Picota, 17 de septiembre 2026. Foto: Blu Radio 'x'

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