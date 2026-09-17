“Ayúdeme, mami”: con las manos amarradas y los ojos vendados, así eran los videos de la tortura a un secuestrado en Bogotá

En video quedó el minuto a minuto de un operativo que liberó el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) y el Gaula Militar para rescatar a un joven secuestrado hace apenas tres días en el sur de Bogotá.

Este es el momento en que un militar derriba de una patada voladora a un secuestrador del Clan del Golfo en Bogotá

Las imágenes fueron registradas en una cámara corporal que tenía uno de los investigadores de la Fiscalía, y muestran en detalle cómo llegan al punto donde se encontraba el joven secuestrado.

Los funcionarios del Gaula Militar y del CTI fueron recibidos con disparos. Desde una terraza los presuntos delincuentes pretendían escapar del operativo que adelantan los investigadores.

Los capturados serán presentados ante jueces de control de garantías para imputar cargos por secuestro extorsivo agravado y porte ilegal de armas. Foto: Suministrada a Semana

La Fiscalía advirtió que los delincuentes grababan videos con la víctima atada de manos y con los ojos vendados, mientras era amenazada con un arma de fuego para exigirle a la mamá del secuestrado entregar una millonaria suma de dinero.

“Por favor, mami, mire que esto es serio, aquí no están jugando; por favor, ayúdeme, dígame qué pasa, envíeme el audio, dígame qué pasa porque no ha solucionado lo de la plata. Por favor, solo dígame qué pasa”, decían los mensajes que enviaba la víctima a su familia, grabados por los delincuentes.

Fueron al menos tres videos que grabaron los delincuentes con la víctima, arrodillada, mientras la amenazaban con un arma de fuego para que rogara a su mamá entregar al menos 130 millones de pesos.

“Ojalá nos veamos. Contéstame este mensaje; voy a estar pendiente, me van a servir el desayuno. Tranquila, usted tranquila, que se hace todo para hoy. Ahorita vamos a estar reunidos; contéstame el mensaje con mi papá”, advierten los videos que dejaron los delincuentes para exigir dinero a la familia de la víctima.

Un joven secuestrado por una organización criminal al servicio del Clan del Golfo en Bogotá. Foto: Suministrada (API)

En video, también quedó registrado el momento en el que un militar, de una patada voladora, logra derribar a uno de los secuestradores que estaba recibiendo la suma de dinero a cambio de la liberación del secuestrado.

El operativo en el sur de Bogotá permitió la captura de otros dos delincuentes y el rescate del joven secuestrado. Los capturados serán presentados ante jueces de control de garantías para imputarles cargos por secuestro extorsivo agravado y porte ilegal de armas.