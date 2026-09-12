Defensoría del Pueblo exige liberación de un conductor de ambulancia secuestrado en Tibú, Norte de Santander

La Defensoría del Pueblo lanzó un llamado a los grupos criminales que operan en el departamento de Norte de Santander para que liberen a un ciudadano que fue secuestrado el pasado jueves, 10 de septiembre.

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El hombre, conductor de una ambulancia, fue interceptado en Tibú, Norte de Santander, por hombres armados sobre las 7:00 de la noche, cuando pretendía desplazarse hasta la ciudad de Cúcuta.

“Expresamos nuestra solidaridad con los familiares, compañeros y seres queridos de la persona que permanece secuestrada; exigimos su liberación y el respeto por su vida e integridad”, señaló la entidad.

Desde la Defensoría del Pueblo reiteraron que la Misión Médica, su personal, sus emblemas y sus medios de transporte deben ser respetados en todo momentos, sin interferencia alguna que dificulte la atención de pacientes.

Ante este contexto, la Defensoría hizo un llamado a los grupos armados a respetar las normas del derecho internacional humanitario, abstenerse de cualquier acción que afecte o interfiera con la Misión Médica y del uso de minas antipersonal, así como de cualquier acción que coloqué en riesgo la vida, la integridad y la movilidad de la población civil.

También instaron a las autoridades a adoptar y fortalecer las medidas de prevención y protección necesarias para garantizar condiciones seguras para el desarrollo de la Misión Médica y el transporte de pacientes en el Catatumbo.

La Defensoría del Pueblo señaló que este no fue el único caso que se presentó esta semana en esta zona del país. Entre el 9 y el 10 de septiembre se registraron en Tibú otros hechos que pusieron en riesgo la vida de la población civil.

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El miércoles, 9 de septiembre, en zona rural de Orú, se activó una mina antipersonal, hecho que dejó a dos personas lesionadas, de 28 y 19 años, ambas de nacionalidad venezolana. Las víctimas fueron trasladadas al Hospital de Tibú.

El jueves, en horas de la mañana, hombres armados se llevaron una ambulancia del Hospital San José del municipio de Tibú y privaron de la libertad a su conductor, quien posteriormente fue liberado.

Posteriormente, hacia las 4:00 p. m., otra ambulancia que se desplazaba hacia Cúcuta se vio obligada a detenerse debido a que un dron realizó un sobrevuelo durante unos 40 minutos, lo que generó temor.

“Luego de los hechos mencionados, participamos en una mesa de trabajo en la que se abordó la articulación de acciones frente a estos hechos y se solicitaron las garantías para la labor de la Misión Médica”, expresó la entidad.