Alerta por medicamentos: el 87 % de los usuarios reportó problemas para recibirlos, señala la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo presentó el informe Diálogos para la Protección Inmediata del Derecho a la Salud: aprendizajes y decisiones impostergables desde los territorios, en el que advierte sobre las dificultades que enfrentan los usuarios para acceder a medicamentos y otros servicios de salud.

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De acuerdo con el documento, el 87 % de los 2.042 usuarios consultados entre enero y agosto de 2026 manifestó haber tenido problemas con la entrega de medicamentos. La principal dificultad fue la falta de disponibilidad, señalada por el 61 % de los encuestados.

La Defensoría entregó los detalles del informe. Foto: Generada con IA (Gemini)

El informe también encontró que el 46 % de los usuarios tuvo que comprar los medicamentos con recursos propios, mientras que el 20 % indicó que no pudo obtenerlos.

La Defensoría señaló que estos resultados contrastan con la información reportada por las EPS. En febrero de 2026, las entidades habían informado una efectividad promedio nacional del 92 % en la entrega de medicamentos. Sin embargo, la verificación realizada directamente con los usuarios mostró una situación diferente.

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“Un medicamento entregado con retraso, una remisión autorizada que no se concreta o una red sin capacidad suficiente evidencian que los indicadores administrativos no reflejan por sí solos la garantía efectiva del derecho a la salud”, señaló la entidad.

El informe también identificó barreras relacionadas con factores financieros, contractuales, administrativos y territoriales. En Guainía, Vichada, Vaupés, Amazonas y Guaviare, la Defensoría encontró que las distancias, la oferta limitada de servicios y los traslados dificultan el acceso a atención de mediana y alta complejidad.

En el caso de la red pública, el documento reportó que el Hospital San Francisco de Asís, en Chocó, registró una sobreocupación cercana al 340 %.

Las dificultades se presentaron en los primeros meses del año. Foto: https://cronicadelquindio.com/

El seguimiento fue realizado mediante los Diálogos para la Protección Inmediata del Derecho a la Salud (DIPSA), estrategia que inició en febrero de 2026 y que incluyó a 12 entidades del sistema. Entre enero y agosto se llevaron a cabo 41 reuniones, 36 regionales y cinco nacionales.

Como resultado del análisis, la Defensoría planteó al Gobierno cinco prioridades, entre ellas atender a las entidades y territorios con mayores riesgos, fortalecer las redes de prestación de servicios y mejorar el seguimiento a las EPS intervenidas.