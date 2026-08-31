¿Iba a reclamar sus medicamentos? importante EPS cambia los puntos de entrega en Medellín

Si usted está afiliado a Savia Salud y tiene pendiente reclamar medicamentos, hay una información que debería revisar antes de dirigirse al punto habitual.

La EPS modificará varios de los lugares destinados a la dispensación en Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá.

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La EPS explicó que la modificación hace parte de una estrategia para mejorar la oportunidad, accesibilidad y entrega completa de los medicamentos, con el propósito de avanzar hacia un servicio farmacéutico que sea más ágil y cercano para sus usuarios.

La decisión alcanza a una población considerable: más de 718.000 afiliados de Savia Salud podrían verse relacionados con estos cambios en la red de entrega.

Pero para quienes están acostumbrados a reclamar sus tratamientos siempre en el mismo lugar, hay algo que no se puede pasar por alto: desde este martes algunos puntos cambiarán de ubicación.

Por eso, revisar la nueva dirección antes de salir puede evitar que un afiliado termine haciendo un viaje innecesario.

Las filas para la entrega de medicamentos, como esta en Savia Salud, en Medellín, se volvieron comunes en los últimos cuatro años. Foto: colprensa El Colombiano

La modificación comenzará a operar en todos estos lugares desde el martes 1 de septiembre.

¿Dónde se podrán reclamar los medicamentos en Medellín?

En Medellín, Savia Salud anunció cuatro puntos para la dispensación de medicamentos.

Uno de ellos estará ubicado en ‘La Calle 30′, en la Calle 29 # 44-174, en la zona céntrica de la ciudad.

También estará disponible el punto del Edificio BIC, ubicado en la Calle 50 # 48-03, piso 5, en la comuna de La Candelaria.

Los usuarios también podrán acudir al Centro Comercial Premium Plaza, donde la atención estará ubicada en el local 1135.

El cuarto punto estará en el Centro Comercial Mall Aventura, local 384.

Sin embargo, el cambio no se queda en la capital antioqueña. También habrá modificaciones en otros municipios. La nueva distribución de puntos de dispensación alcanzará diferentes localidades del Valle de Aburrá.

En Caldas, los afiliados podrán acudir a la Carrera 48 # 136 Sur-31, local 1, primer piso.

En Sabaneta, el punto estará en el Centro Comercial Aves María, locales 105 y 106.

Para los usuarios de Envigado, la nueva dirección será Carrera 42 # 35 Sur-62, interior 102.

En Itagüí, la atención se prestará en el Centro Comercial Itagüí Plaza, ubicado en la Carrera 52 # 53-63, local 304.

Los afiliados de Bello tendrán como punto el Edificio More, en la carrera 5A # 54A-25.

En Girardota, el nuevo lugar estará en la Calle 7 # 16-68, local 104.

Finalmente, en Barbosa, los usuarios deberán dirigirse a la Calle 16 # 13-13.

Una compleja situación financiera tiene hoy al sistema de salud con un daño que parece irreparable. Foto: JORGE OROZCO-EL PAÍS

¿Por qué Savia Salud está haciendo el cambio?

De acuerdo con la EPS, la decisión responde a una estrategia encaminada a mejorar la prestación del servicio farmacéutico.

La entidad aseguró que busca fortalecer aspectos como la oportunidad, accesibilidad y entrega completa de los medicamentos, especialmente para las personas que necesitan garantizar la continuidad de sus tratamientos.

Anamaría Medina Ramírez, coordinadora de Medicamentos y Tecnología de Savia Salud EPS, señaló que “la entidad está comprometida con mejorar sus servicios y pidió a los afiliados consultar las nuevas direcciones y horarios de atención”.

La información estará disponible a través de los canales de comunicación de la EPS, incluidas sus oficinas y redes sociales.

No olvide estos documentos

Más allá de encontrar el nuevo punto, los afiliados deberán cumplir con los requisitos habituales para reclamar sus medicamentos.

Savia Salud recordó que los usuarios deben acudir con su documento de identidad y la fórmula médica vigente, además de la información requerida para realizar la dispensación.

Este punto es especialmente importante para quienes tengan tratamientos que requieren continuidad, pues conocer el nuevo lugar de atención será apenas el primer paso. La recomendación es verificar tanto la dirección como el horario correspondiente antes de desplazarse.

La pregunta que queda para cada usuario es sencilla, pero puede ahorrarle un viaje: ¿ya revisó dónde le toca reclamar sus medicamentos desde este martes?