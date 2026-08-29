El Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud (INS) pusieron en marcha una estrategia de preparación ante los posibles efectos del Fenómeno de El Niño 2026-2027.

La Circular Externa Conjunta 023 de 2026 fija nuevas directrices para entidades territoriales, aseguradores, hospitales y demás actores del sistema, con el objetivo de fortalecer desde ahora la vigilancia, la prevención y la capacidad de respuesta.

Directora del Ideam habla en SEMANA y advierte sobre el fenómeno de El Niño: “Uno de los más intensos”

El sistema de salud deberá prepararse antes de que lleguen los mayores impactos

La decisión del Gobierno busca anticiparse a un escenario caracterizado por el aumento de las temperaturas, la disminución de las precipitaciones y una posible reducción en la disponibilidad de agua para consumo humano.

A estos riesgos se suman las olas de calor, los incendios forestales, el deterioro de la calidad del aire y el posible incremento de enfermedades relacionadas con las condiciones climáticas.

El Ministerio señala que la preparación resulta especialmente importante ante la alta probabilidad de ocurrencia de eventos asociados al Fenómeno de El Niño durante el segundo semestre de 2026 y 2027.

La preocupación no se limita a las emergencias directamente relacionadas con el clima.

La disminución del agua disponible puede generar riesgos sanitarios, mientras que las altas temperaturas pueden ocasionar complicaciones en personas con enfermedades crónicas.

Los incendios forestales, por su parte, pueden deteriorar la calidad del aire y aumentar la exposición de la población al humo.

Uno de los principales componentes de la circular está dirigido a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS).

Los hospitales deberán mantener actualizados sus planes hospitalarios de emergencia y realizar un seguimiento permanente de su capacidad de respuesta.

Además, deberán reportar diariamente su capacidad y las posibles afectaciones que puedan poner en riesgo la continuidad de la atención.

El Ministerio también establece que las IPS deberán garantizar, de acuerdo con sus responsabilidades y capacidades, la disponibilidad de talento humano, medicamentos, insumos, agua potable, sistemas de respaldo y otros recursos necesarios para responder ante eventuales emergencias.

La medida facilitará la coordinación de las autoridades ante situaciones que puedan aumentar la presión sobre los servicios sanitarios.

Las entidades territoriales tendrán que coordinar acciones con los Consejos de Gestión del Riesgo para fortalecer la respuesta ante posibles emergencias.

También deberán mantener activas las Salas de Análisis de Riesgo Ambiental (SARA), reforzar los laboratorios de salud pública y trabajar junto a los Equipos Básicos de Salud y las brigadas extramurales.

Todo esto con el fin llamar la atención a las comunidades, fortalecer la vacunación y detectar a tiempo posibles riesgos sanitarios.

El Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud emitieron la Circular Externa Conjunta 023 de 2026 para fortalecer la preparación del sistema de salud ante los posibles efectos del Fenómeno de El Niño 2026-2027. Foto: Comunicado oficial Ministerio de Salud

¿Qué recomienda MinSalud a los ciudadanos?

El Ministerio hizo un llamado a la ciudadanía para adoptar medidas preventivas desde ahora.

Una de las principales recomendaciones es mantenerse hidratado y consumir agua segura. También aconseja evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 10:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, y utilizar protector solar incluso cuando no exista exposición directa al sol.

Las autoridades recomiendan además eliminar los recipientes que puedan convertirse en criaderos de mosquitos, almacenar adecuadamente el agua y los alimentos y mantener al día los esquemas de vacunación.

La población deberá estar atenta a signos de alarma como confusión, mareo, debilidad, piel caliente y seca o una temperatura corporal superior a 39 °C.

Ante estos síntomas se recomienda consultar oportunamente los servicios de salud, especialmente cuando se trate de niños, personas mayores, gestantes o personas con enfermedades crónicas.