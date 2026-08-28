Boyacá acaba de incorporar una tecnología reservada para situaciones médicas de extrema gravedad. La Clínica Medilaser, en Tunja, puso en funcionamiento el programa de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO).

Este permite brindar soporte temporal a pacientes con fallas cardíacas o respiratorias severas y, en determinados casos, puede evitar traslados de emergencia a otras ciudades.

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Una tecnología para pacientes en estado crítico

La ECMO, sigla en inglés de extracorporeal membrane oxygenation, es una forma de soporte vital extracorpóreo.

El sistema extrae la sangre del paciente, la lleva hasta una máquina que le incorpora oxígeno y elimina dióxido de carbono y, posteriormente, la devuelve al organismo.

De esta manera, puede asumir temporalmente parte del trabajo que realizan los pulmones y, dependiendo de la modalidad utilizada, también apoyar la función cardíaca.

No se trata de un tratamiento que cure por sí mismo la enfermedad.

Su objetivo es ganar tiempo en pacientes críticamente enfermos mientras el corazón o los pulmones se recuperan o mientras el equipo médico realiza otro procedimiento necesario.

La ECMO puede utilizarse, entre otras situaciones, en casos de choque cardiogénico, insuficiencia respiratoria grave, síndrome de dificultad respiratoria aguda y algunas complicaciones cardiovasculares.

Cinco pacientes ya han recibido soporte ECMO en Tunja

De acuerdo con información entregada por la Clínica Medilaser y recogida por medios regionales, cinco pacientes han recibido soporte ECMO desde la puesta en marcha del programa.

Tres de los casos estuvieron relacionados con choque cardiogénico y otros dos correspondieron a pacientes que requirieron el soporte durante procedimientos médicos.

El gerente de Medilaser Tunja, Edgar Vargas, explicó a Caracol Radio que la implementación fue precedida por aproximadamente dos años de preparación, capacitación del personal, entrenamiento y adquisición de tecnología especializada.

El programa se suma a la experiencia que la institución tiene en atención cardiovascular en el departamento.

La Clínica Medilaser señala oficialmente que su sede de Tunja dispone de unidad de cuidado intensivo para adultos y unidad de cuidado intensivo cardiovascular.

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Además, cuenta con servicios de hemodinamia, electrofisiología y cirugía cardiovascular, infraestructura que hace parte de la atención especializada requerida para pacientes complejos.

Hasta ahora, un paciente que necesitara este tipo de soporte podía requerir una remisión a centros especializados de otras ciudades.

Con la implementación del programa en Tunja, la institución busca ampliar la capacidad regional para atender determinados casos críticos sin que el paciente tenga que ser trasladado necesariamente fuera del departamento.

Aunque su llegada representa un avance para la atención de alta complejidad, la ECMO no es una terapia de uso general ni significa que cualquier paciente con una enfermedad cardíaca o pulmonar pueda recibirla.

La decisión depende de la condición clínica, la gravedad de la falla orgánica, la respuesta a otros tratamientos y la posibilidad de recuperación.

Además, como ocurre con otros procedimientos de soporte vital, existen riesgos, entre ellos, sangrado, formación de coágulos, infecciones, accidente cerebrovascular y otras complicaciones.

En Colombia, el Ministerio de Salud ha contemplado la ECMO dentro de las alternativas de soporte para determinados pacientes con insuficiencia respiratoria grave que no responden al manejo convencional.

La entidad señala que, cuando se utiliza, debe hacerse en centros especializados.