Nueva EPS alista el pago de sus deudas: son $1,07 billones que les debe a clínicas, hospitales y gestores farmacéuticos

Un importante avance en la normalización de pagos a la red de servicios de salud fue reportado por la administración de Nueva EPS, entidad que atiende a 11,3 millones de afiliados en el país.

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Bajo la gestión del nuevo agente especial interventor, Roberto Solano Navarra, la entidad postuló recursos por un total de 1.079.792 millones de pesos durante la última semana de agosto, los cuales serían girados a 1.913 prestadores de servicios de salud.

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La medida busca fortalecer el flujo de fondos hacia la red asistencial, avanzar en la estabilización financiera de la entidad y garantizar la continuidad en las atenciones médicas y farmacéuticas para los usuarios en todo el territorio nacional.

Cobertura total del régimen subsidiado y giro de recursos

Por primera vez en la historia de la EPS, la institución postuló ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) el 100 % de las cuentas radicadas por instituciones del régimen subsidiado.

Este monto asciende a 997.067 millones de pesos e incluye a 1.555 prestadores, con prioridad para la red pública hospitalaria, clínicas privadas y gestores farmacéuticos.

Nuevo agente especial interventor de la Nueva EPS, Roberto Solano Navarra. Foto: Suministrado a SEMANA

De manera complementaria, la entidad destinó 82.725 millones de pesos para el giro a 358 prestadores pertenecientes al régimen contributivo.

Frente a este proceso, el agente especial interventor, Roberto Solano Navarra, declaró: “Nuestro propósito es trabajar de manera decidida para fortalecer la relación con las IPS, mejorar el flujo de recursos y contribuir a recuperar la confianza de nuestra red (…) Postular el 100 % de lo radicado por las IPS del régimen subsidiado es una señal clara de ese compromiso”.

Los compromisos que pide a cambio

La postulación realizada ante la Adres constituye el paso previo a la transferencia efectiva de los dineros, la cual permanece sujeta a las validaciones y trámites normativos de la administradora pública.

🗞️Comunicado de Prensa I Primer logro del interventor especial Dr. Roberto Solano Navarra.

NUEVA EPS postuló más de $1 billón ante la ADRES para fortalecer el pago a su red de prestadores.



📌Como un hecho histórico se destaca la postulación del 100% de lo radicado al total de… pic.twitter.com/Fmi4Qf2tvR — NUEVA EPS (@NuevaEPSCol) August 28, 2026

La entidad proyecta que estos giros masivos permitan sanear las obligaciones acumuladas con las clínicas y los centros hospitalarios.

A cambio del desembolso de estos fondos, la administración de la EPS solicitó la corresponsabilidad de las instituciones de salud para normalizar la asignación de citas y la entrega de medicamentos. Con estas acciones se busca afianzar la sostenibilidad del sistema y asegurar la prestación oportuna de los servicios básicos.