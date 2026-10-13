Carlos Antonio Vélez opinó sobre la gramilla de El Campín que perjudicó a Millonarios vs. Once Caldas

Millonarios y Once Caldas se ven muy afectados por la situación de la gramilla del estadio El Campín de la ciudad de Bogotá. El concierto de la banda surcoreana BTS puso a correr a todo el personal de logística y a Sencia para no perjudicar más el cronograma del fútbol en la capital.

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Al final, pasó lo que menos se quería y el partido programado para este 13 de octubre, por la fecha 14 de la Liga Betplay, tuvo que cancelarse y ahora la Dimayor busca una nueva fecha para jugar.

Luego de una jornada lluviosa en Bogotá y los dos equipos listos para jugar, la Dimayor priorizó el estado físico de los futbolistas y se decidió que el partido no se disputaba. La inspección de la gramilla arrojó que muchos parches se levantaban apenas haciendo maniobras con las manos.

Ante la falta de garantías, Carlos Antonio Vélez se pronunció y rechazó tajantemente lo ocurrido. La cancha no presenta un buen estado y que no esté lista para un partido de fútbol desató su fuerte reacción en las redes sociales.

Estado de la gramilla de El Campín Foto: Colprensa - Cristian Bayona

“Qué burla, qué manoseo, qué falta de respeto, qué TODO de parte de TODOS, los dueños del escenario que incumplen, además de no decir la verdad, y la DIMAYOR que solo unos minutos antes del juego se dio cuenta de lo que se veía desde horas antes. Todo fallido, todo improvisado y todo poco serio. Lamentable. ¡Ni en torneos barriales!“, dijo Vélez en las redes sociales.

Comunicado de la Dimayor

“La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, se permite informar a la opinión pública que, debido al lamentable estado del campo de juego del Estadio El Campín, nos vemos en la penosa obligación de cancelar el partido programado para este martes 13 de octubre entre Millonarios vs. Once Caldas.

Que burla, q manoseo, q falta de respeto.. que TODO de parte de TODOS.. los dueños del escenario q incumplen, además de no decir la verdad, y la DIMAYOR q solo unos minutos antes antes del juego se dio cuenta de lo q se veía desde horas antes.. todo fallido, todo improvisado y todo poco serio! Lamentable… ni en torneos barriales! — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) October 14, 2026

A pesar de que Sencia aseguró públicamente que la nueva grama estaría en condiciones aptas para disputar un partido de fútbol profesional, viendo la evidencia y buscando preservar la integridad de los jugadores, se toma la decisión de cancelación. La nueva fecha del encuentro será comunicada oportunamente”, informó la Dimayor en un comunicado.

Más conciertos en El Campín

Los eventos musicales y la logística que estos conllevan son repetición de un compilado que siempre pone a temblar al fútbol colombiano. Además del calendario apretado de la Dimayor, se suma que a finales de octubre habrá otros dos conciertos en El Campín y se espera que la gramilla no sufra.

El 24 de octubre se presentará Fonseca y el 31 será el turno de Ryan Castro, lo que supone un aforo en su totalidad.