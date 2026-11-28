Palmeiras se coronó campeón de la Copa Libertadores 2026 luego de vencer a Estudiantes en la gran final. El colombiano Jhon Arias fue titular y dio la asistencia de cabeza para el único gol del partido convertido por Ramón Sosa al minuto 55.

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El Verdão llegó a cuatro títulos en la historia y empató a Flamengo como los equipos brasileños con más trofeos de este certamen. Arias, por su parte, levantó su segunda Libertadores después de la que había ganado cuando era jugador de Fluminense en 2023.

De esta manera continúa la hegemonía de los brasileños en Sudamérica. Desde 2018, cuando River le ganó a Boca en Madrid, todos los equipos campeones de Copa Libertadores han sido provenientes del Brasileirão.

Estudiantes, que tuvo a Edwuin Cetré en el segundo tiempo, no pudo romper la racha y se quedó con las manos vacías después de una temporada de ensueño bajo las órdenes de Alexander Medina.

Palmeiras 1-0 Estudiantes

El primer tiempo estuvo envuelto en las dudas de ambos equipos. Ninguno quiso arriesgar y fueron pocas las aproximaciones de peligro en el Estadio Centenario de Montevideo.

Todo parecía encaminado a una igualdad prolongada hasta los penales, pero Jhon Arias tenía otro plan. El colombiano arrancó la jugada del gol desde el mediocampo y se metió al área esperando el pase de Arthur Gabriel.

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Cuando la pelota le llegó llovida, Arias cabeceó hacia atrás y dejó habilitado a Ramón Sosa para que solo le tuviera que dar destino de red.

Después de ese tanto, Estudiantes movió el banquillo y le dio ingreso a otro de los colombianos citados para esta final de Copa Libertadores: el caleño Edwuin Cetré. El ‘Pincha’ le pudo dar la vuelta a la situación y llevar peligro al arco rival, pero no tuvo fortuna para conseguir el empate.

Palmeiras aguantó como pudo hasta los 98 minutos y con el pitazo final se coronó campeón de la Copa Libertadores 2026.

Abel Ferreira, DT del Verdão, cortó una mala racha de finales perdidas y pudo recuperarse de lo que había pasado la temporada pasada ante Flamengo. Con esta victoria aseguraron su tiquete a la Copa Libertadores del próximo año y la posibilidad de disputar la Recopa ante Boca Juniors, campeón de la Copa Sudamericana.