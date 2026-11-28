La Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá rechazó categóricamente los actos de racismo denunciados contra Dany Rosero, jugador afrodescendiente del América de Cali, durante el partido del viernes, 27 de noviembre, ante Millonarios FC en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

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La entidad expresó su solidaridad con el futbolista y advirtió que estas conductas atentan contra la dignidad humana, vulneran derechos y afectan la convivencia en los escenarios deportivos.

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Asimismo, pidió a las autoridades competentes y a los organismos del fútbol colombiano esclarecer los hechos, individualizar al responsable y adoptar las medidas correspondientes.

Alcance penal y marco normativo distrital

El director de Asuntos Étnicos de la Secretaría de Gobierno, David Cortes, señaló que estas conductas van más allá de una falta moral y pueden acarrear responsabilidades penales en el país. “El racismo no es solo una conducta reprochable; en Colombia puede constituir delito”, afirmó Cortes.

El funcionario añadió que “la Ley 1482 de 2011, modificada por la Ley 1752 de 2015, sanciona penalmente los actos de racismo, discriminación y hostigamiento, y corresponde a las autoridades competentes establecer si los hechos denunciados se enmarcan en estas conductas”.

Desde la Secretaría Distrital de Gobierno rechazamos los actos de racismo contra Dany Rosero, jugador del América de Cali, durante el encuentro frente a Millonarios en El Campín. Hacemos un llamado a las autoridades, clubes e hinchadas a trabajar conjuntamente para erradicar la discriminación. La pasión nunca puede estar por encima de la dignidad, el respeto y la convivencia. https://t.co/Jzx5MyZfbv — Secretaría de Gobierno (@GobiernoBTA) November 28, 2026

La entidad enmarcó además su rechazo en el Acuerdo 716 de 2018 del Concejo de Bogotá, que promueve a la capital como ciudad libre de discriminación y define el acto discriminatorio como la conducta, actitud o trato que busca anular, dominar o ignorar a una persona o grupo, vulnerando derechos fundamentales.

Estrategias de prevención y llamado a la convivencia

Desde la Dirección de Asuntos Étnicos, la Secretaría impulsa la estrategia Un Futuro sin Racismo para transformar comportamientos, prevenir la discriminación racial y promover el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural.

A través del programa Goles en Paz, la administración distrital trabaja con las hinchadas para fortalecer la convivencia, el respeto por la diferencia y la apropiación pacífica de los estadios.

La Secretaría destacó los pronunciamientos de Millonarios FC y América de Cali, e invitó a la ciudadanía a no normalizar ni justificar el racismo dentro o fuera de los escenarios deportivos.