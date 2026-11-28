Tras el empate 0-0 entre Millonarios y América de Cali la noche del viernes 27 de noviembre en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, el entrenador del conjunto vallecaucano, David González, ofreció sus declaraciones en rueda de prensa valorando el punto obtenido en condición de visitante pese a las adversidades del compromiso.

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El estratega respaldó el accionar del guardameta brasileño Jean Paulo Fernandes y señaló que la última tarjeta roja, ocurrida sobre el final del encuentro, le quitó la sonrisa.

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El análisis de David González y el papel de Jean Paulo Fernandes

De acuerdo con el balance del partido, el portero de América de Cali, Jean Paulo Fernandes, tuvo un protagonismo marcado no solo por sus intervenciones sino también por las pausas, los roces con los atacantes de Millonarios y la quema de tiempo que generaron fricciones durante el juego.

Al ser consultado sobre esas acciones y las detenciones del compromiso, González respondió: “En estas épocas donde el reglamento nos cohibió tanto a los porteros, lo que a mí el reglamento me permita, tengo que hacerlo. El problema con Jean es no tenerlo en tu equipo; si lo tienes en tu equipo, todo está bien”.

El técnico también consideró que su plantel tuvo opciones para llevarse los tres puntos de Bogotá: “¿Conscientes de que pudimos habernos ido con la victoria? Sí, claro, sin sabor, no, la verdad me parece que fue un gran partido, que los muchachos compitieron de gran manera, que al final termina siendo un punto valioso. La expulsión, la última expulsión en el último minuto me quitó la sonrisa".

Tres tarjetas rojas y panorama en el grupo B

El compromiso en El Campín estuvo condicionado por tres expulsiones a lo largo de la noche:

Primer tiempo: El delantero argentino de Millonarios recibió la tarjeta roja tras propinar un codazo en el rostro a Rafael Carrascal cerca del cierre de la primera parte.

El delantero argentino de Millonarios recibió la tarjeta roja tras propinar un codazo en el rostro a Rafael Carrascal cerca del cierre de la primera parte. Dany Rosero: Vio la segunda tarjeta amarilla por una jugada similar sobre Leonardo Castro.

Vio la segunda tarjeta amarilla por una jugada similar sobre Leonardo Castro. Final del partido: Yani Quintero fue expulsado en los instantes finales tras recoger una moneda del campo de juego y lanzarla hacia el rostro de Mateo García, quien se encontraba en el banco de suplentes.

⚽🔴 ¡Tarjeta roja para América de Cali! ¡Rosero se fue expulsado contra Millonarios! #LALIGAxWIN https://t.co/wvFGhtbOro — Win Sports (@WinSportsTV) November 28, 2026

Con este resultado, América de Cali se mantiene como líder del grupo B y parcialmente en la final del fútbol colombiano a falta de tres fechas, con la ventaja de disputar dos encuentros en su estadio en Cali y visitar únicamente al Deportivo Cali.

El próximo compromiso del equipo escarlata será el martes 1 de diciembre en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero frente a Millonarios, en un duelo que podría resultar determinante para la definición del grupo.