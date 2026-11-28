Se cumple una semana de uno de los logros deportivos más grandes de Colombia a nivel de infraestructura y, efectivamente, la ciudad de Barranquilla se lució con su Metropolitano totalmente renovado, con mejoras en tiempo récord y que ahora es considerado una de las obras con mayor relevancia en el año 2026 en el país. El presidente Abelardo De La Espriella elogió el trabajo hecho en la región Caribe, recordando que el expresidente Petro no tuvo injerencia en este asunto.

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Con una inversión superior a los 45 millones de dólares y bajo la supervisión de Alex Char, alcalde de Barranquilla, el Metropolitano Roberto Meléndez vivió una transformación sin precedentes en Colombia. El denominado ‘Supemetro’ amplió su capacidad, ya tiene tecnología de punta y espacios modernizados. Es el mejor escenario deportivo del país.

El pasado 21 de noviembre, el Metropolitano acogió la final de la Copa Sudamericana, el segundo torneo más importante de la Conmebol a nivel de clubes y que solo Santa Fe ha podido ganar para Colombia. El campeón fue Boca Juniors de Argentina, tras los 90 minutos contra Atlético Mineiro, en un show que mostró al país ante el mundo con este magno evento deportivo.

Todo esto fue en tiempo récord. La Alcaldía de Barranquilla se apersonó de la situación, comenzando con el pedido ante la Conmebol en el mes de noviembre de 2025, cuando la entidad que regula el fútbol sudamericano le dio el aval, siempre y cuando el Metropolitano fuera renovado casi en su 100 %.

Panorámica del renovado Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla. Foto: Alcaldía de Barranquilla

Durante todo el 2026, el Metropolitano tuvo remodelación y constante supervisión. Más exactamente, desde el 19 de enero del año en curso ingresaron los ingenieros y toda la maquinaría para adelantar las obras en el escenario deportivo. El club Junior, tuvo que desplazarse a la cancha alterna de la ciudad, el Romelio Martínez, además de jugar la Copa Libertadores en Cartagena.

Metropolitano, el mejor estadio de Colombia

Y después de 10 meses se entregó el ‘Supermetro’, sin retrasos y con mínimos retoques para quede en su 100%. La Conmebol quedó muy satisfecha por la obra y el partido de la Copa Sudamericana se pudo realizar sin contratiempos.

Entre lo más destacado de la remodelación está: la eliminación de la pista atlética, descenso del terreno de juego con excavación profunda (4 metros), ampliación de aforo (de 43 mil a 65.000 espectadores), césped híbrido (natural y sintética), silletería y señalización, fachada LED (más de 74.000 luces LED), nuevas pantallas y sonido (4K y cintilla LED perimetral de 360°), climatización y seguridad (más de 300 cámaras con inteligencia artificial), camerinos renovados y nuevas salas de prensa, se ampliaron los accesos, 900 baños nuevos y dos museos permanentes (uno del Junior y otro de la Selección Colombia).

Todo esto fue bajo la inspección de la alcaldía local y sin injerencia del gobierno saliente en agosto pasado. Por si fuera poco, la administración local, tras los buenos resultados con la Sudamericana, pretende ser la sede la Copa Libertadores en el 2028.

Eventos deportivos en los que Petro sí interfirió

Se recuerda un magno evento de la Fórmula 1 que tuvo posibilidades de realizarse en Colombia, pero hubo un sabotaje y una negativa rotunda, no por organizadores, ni ciudadanos, sino por el mismo presidente de Colombia en ese momento.

La Fórmula 1, tal como se comportan las grandes entidades deportivas, al ver una negativa, interrogantes, más condiciones o peros de por medio de organizadores, patrocinadores o entidades públicas y políticas, se retiran de inmediato. La Gran Carpa del automovilismo mundial no fue la excepción.

El ente que regula la competencia sublime del automovilismo no pudo adentrarse en Colombia con lo que se iba a considerar el Gran Premio del Caribe, debido a que el presidente de ese momento, Gustavo Petro, desde el primer momento, se vio en desacuerdo por esa iniciativa y tampoco mostró interés de llevar a cabo esta carrera. Ni siquiera con el ánimo de la empresa privada pudo quebrar la irrevocable decisión.

Cabe recordar que el mandatario de ese momento dijo que había que solucionar “el hambre en Colombia” y ahí ya podría hablar de esos eventos.

Juan Pablo Montoya, el piloto más condecorado de Colombia, estuvo detrás de esas gestiones, acompañó a los delegados de la Fórmula 1 a Barranquilla y, sin decir un nombre concreto, pero dejándolo entrever, la falta de ayuda de alto nivel terminó en que este Gran Premio del Caribe en Barranquilla se cayera. Semanas después, la sede se la dieron a Madrid (España), que precisamente disfrutó de la competencia en septiembre pasado (sábado 11 y domingo 12).

Vale resaltar que este no rotundo se unió a la bajada de sede para los Juegos Panamericanos 2027, que también debió ser en la misma Barranquilla. Por fortuna, dirían muchos, la final de Sudamericana sí se pudo hacer.

Abelardo De La Espriella, feliz con el ‘Supermetro’

Por otra parte, el presidente Abelardo De La Espriella, quien estuvo visitando el ‘Supermetro’ el sábado pasado, destacó lo logrado entre la Alcaldía de Barranquilla y el Gobierno actual.

“¡El Supermetro quedó espectacular! La Alcaldía de Barranquilla hizo un excelente trabajo y, desde el Gobierno nacional, a través de los ministerios del Deporte y de Comercio, Industria y Turismo, articulamos esfuerzos para hacer realidad este gran proyecto", dijo De La Espriella en sus redes sociales.

“En pocos días, junto al alcalde Char, inauguraremos oficialmente el Supermetro, motivo de orgullo para Barranquilla y toda Colombia”, agregó en su escrito.