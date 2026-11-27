Los cuatro equipos del Grupo B se presentaron en la noche de este viernes, 27 de noviembre, en el estadio Palmaseca de Palmira y en El Campín de la ciudad de Bogotá. Se cree que el América de Cali fue el gran ganador de la jornada, pese a que empató en su visita a la capital de la República y las novedades que tuvo en su viaje por avión desde el Valle del Cauca (retrasos, desvíos, etc.,).

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En el primer turno del día, Deportivo Cali fue local ante el Atlético Bucaramanga, que terminó mucho mejor y más cerca de la victoria. El club azucarero comenzó ganando con gol de Leyser Chaverra al minuto 14, que parecía llevarlo al triunfo, pero el ‘Leopardo’ se reactivó en la zona ofensiva y alcanzó a dejar el 1-1 en la pizarra tras remate del incombustible Luciano Pons.

Un punto que poco les sirve a ambos equipos, pues quedan con apenas dos unidades en la tabla de posiciones y a la espera de que los dos punteros cedan terreno en las próximas jornadas para poder resurgir en el Grupo B. Los dos están a tres puntos de los primeros, teniendo en cuenta el punto invisible de América de Cali que revalidó de visitante.

Precisamente, en el partido de fondo, América de Cali se hizo fuerte en El Campín y el empate le sabe a victoria ante Millonarios, dejando todo para intentar una victoria en el Pascual Guerrero en próximos días en el duelo de vuelta (mrtes), que casi le dejaría en la final de la Liga.

Jhomier Guerrero le hace un túnel a Tortolero del América, en el juego de la tercera fecha de los cuadrangulares del Grupo B. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Era un partido con pronóstico reservado, donde los dos llegaban en gran momento a este choque y las gradas pintadas de azul hacían algo de favorito a Millonarios, aunque América es el cabeza de serie tras ser uno de los mejores en el ‘Todos contra Todos’.

América aguantó, Millonarios intentó

Lo que descompensó el partido fue la expulsión de Rodrigo Contreras apenas en el primer tiempo del partido. Primero, recibió tarjeta amarilla tras golpear al portero Jean Fernandes en un balón dividido. Luego fue amonestado tras golpear a Tomás Ángel, que forzó la expulsión en el 45+4.

Rodrigo Contreras, delantero titular y goleador de Millonarios. Foto: Colprensa

Este golpe fue algo de lo que Millonarios no se pudo reponer, más allá de que el América de Cali también quedó con 10 hombres tras la roja a Dany Rosero en el minuto 49. El equipo azul lo intentó en el final, pero las escaramuzas no se convertían en opciones reales de gol.

De esta manera, América es líder solitario con cinco puntos y le sigue Millonarios con la misma cantidad de unidades, pero sin la ventaja deportiva. Bucaramanga y Cali cierran con dos cada uno.