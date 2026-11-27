La movilidad eléctrica continúa ganando terreno en América Latina y el Caribe. Las cifras más recientes de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía muestran que la región superó los 1,26 millones de vehículos livianos eléctricos e híbridos enchufables en octubre de 2026, un crecimiento del 73,5 % frente a las cerca de 750.000 unidades registradas al cierre de 2025.

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Con este comportamiento, el organismo proyecta que el parque automotor de estas tecnologías alcanzará aproximadamente 1,5 millones de unidades al finalizar el año. De cumplirse la estimación, la región prácticamente duplicaría el registro del ejercicio anterior.

El avance fue presentado durante la primera Cumbre Regional de Movilidad Sostenible, realizada en Quito, Ecuador, donde representantes de diferentes países analizaron los desafíos para acelerar la transición energética del transporte.

Brasil concentra la mayor parte de los puntos de carga

Uno de los principales retos para la expansión de estos vehículos es contar con una infraestructura suficiente para recargarlos. Según los datos de OLACDE, América Latina y el Caribe dispone de aproximadamente 40,000 estaciones públicas de recarga, pero cerca del 75% se encuentran en Brasil.

La organización también destacó el potencial económico de esta transformación. Sus estimaciones indican que la electrificación del transporte genera ahorros energéticos cercanos a los cinco millones de dólares diarios.

Además, con los precios de la electricidad y los combustibles registrados en octubre, el uso de buses y carros livianos 100% eléctricos podría representar ahorros anuales de hasta 1.854 millones de dólares, según los cálculos presentados.

Durante la cumbre se señaló la importancia de fortalecer los incentivos financieros y tributarios, ampliar las líneas de crédito verde y promover esquemas de arrendamiento para renovar las flotas de transporte público.

En ese contexto, Colombia y Costa Rica fueron mencionados como países que ya aplican exoneraciones tributarias para impulsar la movilidad eléctrica.

La disponibilidad de minerales como litio, cobre, níquel y grafito también representa una oportunidad para desarrollar industrias relacionadas con las baterías, sus componentes y el reciclaje.