Lo que parecía un servicio de transporte habitual terminó en un violento episodio de hurto en Bogotá. Dos hombres extranjeros que habían solicitado un vehículo mediante una plataforma digital presuntamente sometieron al conductor, le quitaron sus pertenencias y escaparon en el carro. Sin embargo, el sistema de rastreo GPS permitió a las autoridades localizar y recuperar el automotor.

Ojo al conducir: esta señal que aparece en las calles puede salirle muy cara si la ignora

De acuerdo con información de la Policía Metropolitana de Bogotá, los hechos comenzaron cuando el trabajador recogió a los dos pasajeros en el barrio Siete de Agosto. El recorrido continuó hasta el sector de Normandía, en la localidad de Fontibón, donde los sujetos presuntamente lo intimidaron con armas cortopunzantes.

Los hombres habrían amordazado al conductor con los cordones de sus propios zapatos, lo habrían atado de pies y manos y despojado del vehículo, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo. Posteriormente, lo habrían abandonado en una zona boscosa de la vía que conduce al municipio de La Calera, en Cundinamarca.

Tras conocerse el hurto, el rastreo satelital del automóvil fue fundamental para orientar la búsqueda. Con esa información, uniformados que adelantaban labores de registro y control identificaron el vehículo en la calle 53 con carrera 13, en el sector de Chapinero Central.

Allí fueron capturados en flagrancia dos hombres de 19 y 21 años, quienes se movilizaban en el carro reportado como robado. Durante el procedimiento, la Policía recuperó el automotor, los dos celulares y el dinero que le habían quitado a la víctima.

Los capturados y los elementos recuperados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que deberá adelantar las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar la posible responsabilidad de los detenidos.

Este caso se suma a otro hurto bajo la modalidad de falso servicio que fue reportado recientemente en Bogotá. El pasado 25 de noviembre, se conoció la historia de un conductor de 49 años que también trabajaba mediante plataformas de movilidad y terminó con las manos atadas después de recoger a unos pasajeros que presuntamente lo despojaron de su vehículo y sus pertenencias en Ciudad Bolívar.

En esa oportunidad, uniformados que realizaban labores de patrullaje encontraron al conductor en el barrio San Isidro, cuando pedía ayuda tras ser víctima del robo. La Policía identificó el automóvil e inició una persecución que se extendió hasta el barrio El Perdomo. Durante el operativo, los ocupantes del vehículo intentaron embestir a los uniformados para escapar, por lo que los policías dispararon contra los neumáticos y consiguieron detener el automotor.