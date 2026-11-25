La Policía Metropolitana de Bogotá lideró un cinematográfico operativo con el que logró recuperar un vehículo particular tras haber sido hurtado en Ciudad Bolívar.

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Según las autoridades, los delincuentes accedieron al auto de marca Swift luego de solicitar un falso servicio de transporte a través de una plataforma de movilidad. No bastándoles con el automotor, los capturados también le habrían arrebatado varias pertenencias personales como el teléfono al conductor.

La Policía identificó a la víctima durante un patrullaje cotidiano

La institución relató que pudieron atender la situación cuando uniformados adelantaban labores de patrullaje en el barrio San Isidro. “Allí observaron a un ciudadano de 49 años de edad con sus manos atadas, quien pedía auxilio manifestando que, tras solicitar un servicio de transporte por plataforma, le acababan de hurtar su automóvil”, detallaron.

La Policía explicó que, de inmediato, lograron identificar el vehículo que permanecía visible en el barrio mientras los delincuentes huían e iniciaron su seguimiento.

En la persecución, los ocupantes del automotor intentaron hacer perder el control de la motocicleta a los uniformados, por lo que las autoridades activaron un ‘plan candado’. Este procedimiento implica el bloqueo de las salidas viales en el sector.

Los capturados que conducían el auto alcanzaron a llegar al barrio El Perdomo, pero en una calle se encontraron con una patrulla en frente, por lo que, aunque intentaron dar marcha atrás, intentando atropellar a algunos uniformados y escapar, no lograron tener salida.

Ante el riesgo inminente, los uniformados accionaron sus armas de dotación hacia los neumáticos del automotor, logrando neutralizarlo y detener su marcha.

A continuación, el video de la persecución en el momento de la captura:

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Al capturar a los cuatro hombres, identificaron que eran de nacionalidad venezolana. En el registro, hallaron en su poder tres teléfonos celulares, entre ellos, dos de la víctima, además de lograr la recuperación del vehículo hurtado.

Los capturados, junto con el automotor y los elementos recuperados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de hurto. Además, un juez de la República les dictó medida de aseguramiento.