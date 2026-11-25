Un caso que tiene consternados a los habitantes del sector de El Rincón, en la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá, es materia de investigación por parte de las autoridades.

Durante la tarde del martes 24 de noviembre fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer de aproximadamente 25 años en plena vía pública, frente a una vivienda.

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De acuerdo con las versiones de algunos testigos, un vehículo habría llegado hasta el lugar y, presuntamente, sus ocupantes habrían dejado a la mujer en ese punto antes de retirarse. Al percatarse de lo ocurrido, los vecinos avisaron a las autoridades a través de la línea de emergencias.

Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá llegaron al sitio y encontraron a la mujer tendida sobre la vía, sin signos vitales. Según el reporte preliminar, durante la primera inspección no se observaron signos de violencia en su cuerpo.

Cuerpo sin vida de una mujer fue hallado en la localidad de Suba, en Bogotá, el martes 24 de noviembre Foto: Captura de pantalla Cuenta de X CityTV / API

Cuerpo sin vida de una mujer fue hallado en la localidad de Suba, en Bogotá, el martes 24 de noviembre Foto: Captura de pantalla Cuenta de X CityTV / API

El teniente coronel Carlos Rodríguez entregó detalles sobre la atención de la emergencia y explicó que la institución recibió el reporte durante la tarde.

“En horas de la tarde, mediante la línea de emergencia, fuimos informados de un cuerpo tendido en vía pública, jurisdicción del CAI Rincón de la localidad de Suba. Al llegar al lugar, nuestra patrulla de vigilancia policial observa el cuerpo de una mujer sin signos vitales y preliminarmente sin ningún signo de violencia”, indicó el oficial.

Cuerpo sin vida de una mujer fue hallado en la localidad de Suba, en Bogotá, el martes 24 de noviembre Foto: Captura de pantalla Cuenta de X CityTV / API

Posteriormente, unidades de la Policía judicial y de la Sijín adelantaron los procedimientos correspondientes. Funcionarios de criminalística realizaron el levantamiento del cuerpo cerca de las 8:00 p. m.

¿Qué investigan las autoridades en Suba?

Por ahora, no se ha establecido la causa de la muerte ni las circunstancias exactas en las que ocurrió el hecho. Una de las principales tareas de los investigadores será determinar si la mujer llegó por sus propios medios o si fue trasladada hasta ese punto por otras personas.

Para avanzar en el esclarecimiento del caso, las autoridades revisan las cámaras de seguridad del sector y recopilan información de los habitantes que pudieron presenciar algún movimiento sospechoso.

La Policía judicial continúa con las investigaciones para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de lo ocurrido, así como para identificar a las personas que podrían estar relacionadas con el caso.

Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía para que reporte cualquier situación sospechosa a través de la línea de emergencias 123 o en el CAI más cercano.