Monserrate es uno de los lugares más visitados de Bogotá y una de las opciones que tienen residentes y turistas para disfrutar de una panorámica de la capital. Aunque es posible llegar a la cima mediante el teleférico o el funicular, también existe la posibilidad de subir caminando por el sendero peatonal, una alternativa para quienes buscan realizar actividad física y recorrer el cerro a su propio ritmo.

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El camino es administrado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), entidad encargada de establecer los horarios de funcionamiento y las condiciones de acceso. Por esta razón, quienes tienen previsto realizar la caminata deben consultar previamente la información oficial, especialmente durante temporadas de alta afluencia de visitantes o cuando se presentan cambios por condiciones climáticas.

¿Cuáles son los horarios para subir caminando a Monserrate?

El sendero peatonal está habilitado de miércoles a lunes, desde las 5:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde para el ascenso. El horario para descender se extiende hasta las 4:00 de la tarde.

Los martes permanece cerrado por mantenimiento, por lo que no es posible realizar el recorrido a pie durante esa jornada.

Estas son algunas de las recomendaciones que debe tener en cuenta si desea subir el cerro de Monserrate. Foto: Foto X @IDRD- API

Los horarios y las políticas de ingreso pueden cambiar por decisión del IDRD, por lo que se recomienda verificar la información antes de organizar la visita.

Recomendaciones para subir al cerro

La caminata requiere preparación, pues el recorrido tiene tramos de escaleras y una pendiente que puede representar un esfuerzo físico considerable. Por eso, es recomendable llevar ropa cómoda, calzado deportivo con buen agarre y agua para mantenerse hidratado durante el trayecto.

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También es importante realizar pausas cuando sea necesario, evitar apresurarse durante el ascenso y protegerse del sol con gorra, bloqueador solar y prendas adecuadas. En Bogotá, las condiciones climáticas pueden cambiar durante el día, por lo que llevar una chaqueta ligera puede resultar útil.

El ingreso al sendero tiene restricciones: los niños que midan menos de un metro de estatura no pueden acceder y tampoco está permitido ingresar con mascotas.

Vista a Bogotá desde el cerro de Monserrate. Foto: Cámara de Comercio de Bogotá