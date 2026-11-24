Antioquia es una de las regiones más llamativas para los viajeros y en esta temporada navideña se viste de luces y mucho color. Además de Medellín, que ya brilla con su alumbrado, el cual le rinde homenaje a las culturas del mundo, sus tradiciones, símbolos y expresiones, con más de 36.000 figuras LED, 14 municipios de las diferentes subregiones encantan con sus alumbrados muy especiales.

Alumbrado navideño en Medellín: fechas, horarios y lugares que se podrán visitar en 2026

Estos destinos fueron seleccionados en la decimocuarta edición del concurso Encendamos la Alegría, organizado por Empresas Públicas de Medellín (EPM), iniciativa que busca convertir los parques principales y otros espacios públicos en escenarios de encuentro para las comunidades y en atractivos turísticos durante la temporada decembrina.

Las decoraciones incorporan tecnología LED, que favorece el ahorro energético, y criterios de economía circular, mediante la recuperación, restauración y reutilización de figuras de temporadas anteriores.

De acuerdo con John Maya Salazar, gerente general de EPM, llevar los alumbrados a diferentes regiones del departamento también contribuye a dinamizar las economías locales. La llegada de visitantes favorece el comercio, fortalece la actividad turística y abre oportunidades de empleo, además de propiciar espacios para compartir en familia y conservar las tradiciones navideñas.

Campaña Encendamos la Alegría en Antioquia. Foto: Cortesía EPM/API.

Los municipios elegidos están distribuidos en cinco subregiones. En el Oriente se encuentran Alejandría, Concepción y El Retiro; en el Norte, Gómez Plata, San Andrés de Cuerquia, San José de La Montaña y San Pedro de los Milagros; en el Nordeste, San Roque; en el Occidente, Frontino; y en el Suroeste, Betulia, Hispania, Jericó, Pueblorrico y Tarso.

Cada localidad tendrá una propuesta visual inspirada en sus características culturales, geográficas y sus propias tradiciones.

Estas son las características de estos alumbrados

Las instalaciones tendrán conceptos diferentes en cada destino, con elementos que buscan representar su identidad y ofrecer una experiencia particular a los visitantes.

Sitios para visitar en Medellín esta Navidad: tres atractivos imperdibles para incluir en su recorrido

Alejandría: “Una estación de sueños”, con un tren navideño de juguetes.

“Una estación de sueños”, con un tren navideño de juguetes. Concepción: “Navidad entre alas y flores”, una propuesta que recrea un jardín iluminado.

“Navidad entre alas y flores”, una propuesta que recrea un jardín iluminado. El Retiro: “El arte de iluminar lo que somos”, en homenaje a la tradición artesanal del municipio.

“El arte de iluminar lo que somos”, en homenaje a la tradición artesanal del municipio. Gómez Plata: “Una luz que florece”, con arcos luminosos de cuatro metros.

“Una luz que florece”, con arcos luminosos de cuatro metros. San Andrés de Cuerquia: “Una dulce Navidad”, inspirada en la tradición panelera.

“Una dulce Navidad”, inspirada en la tradición panelera. San José de La Montaña: “Melodías de Navidad”.

“Melodías de Navidad”. San Pedro de los Milagros: “La tradición enciende la Navidad”, con referencia a las celebraciones familiares.

La campaña Encendamos la Alegría seleccionó a 14 municipios de Antioquia para su alumbrado navideño. Foto: Cortesía EPM/API.