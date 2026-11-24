Antioquia es una de las regiones más llamativas para los viajeros y en esta temporada navideña se viste de luces y mucho color. Además de Medellín, que ya brilla con su alumbrado, el cual le rinde homenaje a las culturas del mundo, sus tradiciones, símbolos y expresiones, con más de 36.000 figuras LED, 14 municipios de las diferentes subregiones encantan con sus alumbrados muy especiales.
Estos destinos fueron seleccionados en la decimocuarta edición del concurso Encendamos la Alegría, organizado por Empresas Públicas de Medellín (EPM), iniciativa que busca convertir los parques principales y otros espacios públicos en escenarios de encuentro para las comunidades y en atractivos turísticos durante la temporada decembrina.
Las decoraciones incorporan tecnología LED, que favorece el ahorro energético, y criterios de economía circular, mediante la recuperación, restauración y reutilización de figuras de temporadas anteriores.
De acuerdo con John Maya Salazar, gerente general de EPM, llevar los alumbrados a diferentes regiones del departamento también contribuye a dinamizar las economías locales. La llegada de visitantes favorece el comercio, fortalece la actividad turística y abre oportunidades de empleo, además de propiciar espacios para compartir en familia y conservar las tradiciones navideñas.
Los municipios elegidos están distribuidos en cinco subregiones. En el Oriente se encuentran Alejandría, Concepción y El Retiro; en el Norte, Gómez Plata, San Andrés de Cuerquia, San José de La Montaña y San Pedro de los Milagros; en el Nordeste, San Roque; en el Occidente, Frontino; y en el Suroeste, Betulia, Hispania, Jericó, Pueblorrico y Tarso.
Cada localidad tendrá una propuesta visual inspirada en sus características culturales, geográficas y sus propias tradiciones.
Estas son las características de estos alumbrados
Las instalaciones tendrán conceptos diferentes en cada destino, con elementos que buscan representar su identidad y ofrecer una experiencia particular a los visitantes.
- Alejandría: “Una estación de sueños”, con un tren navideño de juguetes.
- Concepción: “Navidad entre alas y flores”, una propuesta que recrea un jardín iluminado.
- El Retiro: “El arte de iluminar lo que somos”, en homenaje a la tradición artesanal del municipio.
- Gómez Plata: “Una luz que florece”, con arcos luminosos de cuatro metros.
- San Andrés de Cuerquia: “Una dulce Navidad”, inspirada en la tradición panelera.
- San José de La Montaña: “Melodías de Navidad”.
- San Pedro de los Milagros: “La tradición enciende la Navidad”, con referencia a las celebraciones familiares.
- San Roque: “Un abrazo de Navidad”, cuyo elemento central será un gran árbol de estrellas.
- Frontino: “Un Belén entre montañas”, que combina el pesebre tradicional con escenas de la vida rural.
- Betulia: “Un canto de vida en Navidad”, inspirado en la biodiversidad y el folclor antioqueño.
- Hispania: “Un viaje de luz al corazón del Suroeste”.
- Jericó: “Navidad con alma”.
- Pueblorrico: “Una Navidad que atesora lo nuestro”.
- Tarso: “Navidad entre montañas”.