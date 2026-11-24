Los colombianos tendrán varias oportunidades para programar viajes, vacaciones y actividades familiares durante el próximo año. El calendario 2027 contará con 19 días festivos, una cifra que representa, en promedio, una jornada de descanso cada 19 días.

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La distribución de las fechas permitirá disfrutar de varios puentes festivos, especialmente durante el primer semestre. Marzo, mayo y julio serán los meses con el mayor número de días de descanso, pues cada uno tendrá tres celebraciones.

Una de las novedades del calendario será la incorporación del festivo en honor a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, establecido mediante el Decreto 2578 de 2026, según la información divulgada sobre la medida. Esta fecha se celebrará el lunes 12 de julio.

Festivos 2027 en Colombia. Foto: Getty Images

¿Cuáles serán los meses con más festivos en Colombia en 2027?

Tres meses concentrarán la mayor cantidad de días festivos en Colombia durante 2027. Cada uno tendrá tres jornadas de descanso:

Marzo: lunes 22, por el Día de San José; jueves 25, Jueves Santo, y viernes 26, Viernes Santo.

lunes 22, por el Día de San José; jueves 25, Jueves Santo, y viernes 26, Viernes Santo. Mayo: sábado 1.°, por el Día del Trabajo; lunes 10, por la Ascensión del Señor, y lunes 31, por Corpus Christi.

sábado 1.°, por el Día del Trabajo; lunes 10, por la Ascensión del Señor, y lunes 31, por Corpus Christi. Julio: lunes 5, por San Pedro y San Pablo; lunes 12, por Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, y martes 20, por el Día de la Independencia de Colombia.

Estas fechas permitirán organizar varios planes de descanso y aprovechar los puentes festivos para viajar o hacer actividades fuera de la rutina.

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¿Qué lugar ocupará Colombia frente a otros países?

La cantidad de festivos también pone al país por encima de otras naciones de la OCDE. En la comparación divulgada, Lituania aparece en el segundo lugar, con 17 días; Japón tendrá 16; Corea del Sur, 15, y Eslovaquia, 14.

El panorama cambia cuando se suman las vacaciones legales. En ese escenario, Colombia acumularía 34 días libres, al incluir sus 19 festivos y los 15 días hábiles de vacaciones establecidos por ley.